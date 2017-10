Casa Vicens de Gaudí: de casa familiar a Patrimoni Mundial obert al públic

Casa Vicens Gaudí s’obrirà al públic el proper 16 de novembre d’aquest any amb el propòsit de donar a conèixer la primera casa projectada per Antoni Gaudí. Gràcies al projecte de recuperació patrimonial implementat durant els últims gairebé tres anys, la Casa Vicens obre les seves portes convertida en un espai museístic i cultural viu. Després de 132 anys d’història com a residència familiar d’ús privat, Casa Vicens esdevé el darrer Patrimoni Mundial per la Unesco a Barcelona en ser accessible i visitable per tothom.

Aquest matí s’ha presentat la nova Casa Vicens Gaudí, ara ja rehabilitada i restaurada. Joan Abellà, director de Casa Vicens ha posat èmfasi en “la importància del rigorós projecte patrimonial que s’ha dut a terme, projecte fonamentat en l’estudi de totes les fonts documentals a l’abast i en les traces i evidències que la mateixa casa ha revelat en ser examinada a fons”.

Casa Vicens Gaudí obre les seves portes, combinant pre-modernisme o “Gaudí abans de Gaudí” i una arquitectura moderna i molt funcional. Una fusió d’estils sorprenent que posa en valor el projecte i els espais dissenyats per Antoni Gaudí i, alhora, ofereix els serveis i comoditats imprescindibles propis d’un espai museístic i cultural propi dels nostres temps. Una aposta clara per la diferenciació d’espais i per la facilitació d’una lectura immediata de l’obra de cara al visitant, sempre conscient de l’autoria de cada estança en què es troba.

“La intervenció arquitectònica feta avui serveix per explicar la història d’ahir”, ha declarat David Garcia, arquitecte de Daw Office SLP, un dels despatxos que ha liderat el projecte de rehabilitació i restauració juntament amb Martínez Latorre-Torres Arquitectes SLP. “És un miracle el que s’ha fet a Casa Vicens. Gaudí estaria feliç de com s’ha interpretat”, ha afegit Daniel Giralt-Miracle, veí de la casa, expert en Gaudí i assessor especial de l’equip de Casa Vicens durant tot el projecte de recuperació.

També present, Pedro González, conseller delegat de MoraBanc, entitat bancària propietària de la casa i que ha fet possible el projecte, ha destacat l’aposta feta per Casa Vicens “com a projecte de ‘mecenatge sostenible’, projecte capaç de combinar el compromís cultural i social, amb la rendibilitat econòmica”.

A la imatge, Casa Vicens de Gaudí. Fotografia: Pol Viladoms

Etiquetes: Casa Vicens · Gaudí