Carolina Picas exposa els seus retrats hindús a NauArt

annaïs miró

Del 7 al 18 de març de 2017, el Centre de Creació NauArt, al carrer Espronceda, 154, de Barcelona s’hi podrà veure l’exposició De Mujer a Mujer, de la pintora barcelonina Carolina Picas. Seduïda i fascinada per les fesomies de la raça hindú, la mostra ofereix una vintena d’obres en acrílic, creades a partir de fotografies del fons de la Fundació i d’una família de Barcelona, col·laboradora amb l’entitat, que va viatjar a Anantapur, seu de la Fundació a l’Índia. La venda de les peces de l’exposició anirà en benefici de la Fundació Vicente Ferrer. L’exposició neix gràcies a la inspiració de l’artista després de conèixer el Programa “De dona a dona” que desenvolupa la Fundació en el sud de l’Índia. En paraules de l’autora, aquest és un treball molt diferent al que porta fent de forma personal des de fa 6 anys, però és una forma d’homenatjar la missió de la Fundació Vicente Ferrer al país asiàtic. Es diu que l’hinduisme té més de 300.00 divinitats diferents, però totes són manifestacions de l’ésser únic, esperit universal i déu suprem principi de totes les coses: el brahman. Atès que és una religió que venera tot et que ens envolta rius, arbres, muntanyes i animals, ha de produir, com és natural, moltes imatges de la divinitat. De fet, totes aquestes divinitats només són els rostres d’una única realitat fonamental que els hindús anomenen Brahman (l’ànima universal), que és absoluta, eterna i sense límits, i d’on neixen totes les coses. Els diferents déus i deesses només són imatges d’aquesta realitat invisible, i venerar-los és un mitjà per accedir a aquesta ànima universal.

Etiquetes: Carolina Picas · Dones · Nauart