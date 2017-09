Carole Alfarah al Centre Cultural La Casa Elizalde

L’IEMed i Casa Árabe organitzen una exposició de la fotògrafa siriana Carole Alfarah sobre la petjada de la guerra al seu país que es podrà visitar al Centre Cultural La Casa Elizalde. Carole Alfarah (Damasc, 1981) acosta a Barcelona el seu testimoni visual de la petjada de la guerra a Síria. Les fotografies que ha pres al seu país entre 2012 i 2015 no són imatges típiques sobre els principals actors, militars i polítics, del conflicte i les seves batalles. Les 35 imatges de l’exposició Wa Habibi (Oh, amor meu), mostren “la vida durant la guerra, les empremtes que deixen els combats, els supervivents muts, la mort silenciosa, els llocs: les nostres llars, carrers, ciutats”, segons explica l’autora. Per a María Santoyo, comissària de la mostra, “Carole Alfarah aparta la mirada de la guerra i la dirigeix exclusivament a una condició humana alterada en temps de conflicte, silenciosa i tenaç. Les seves fotografies ens parlen de la subsistència quotidiana en un paisatge urbà atrofiat, de la preservació de la intimitat i dignitat en llars que han perdut els seus murs. També contenen l’esperança i la possibilitat de la bellesa, com quan la naturalesa s’obre camí en paratges aparentment arrasats”.

