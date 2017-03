Carles Bros homenatja Tete Montoliu al Centre Cultural

annaïs miró

Del 2 al 31 de març de 2017, l’artista Carles Bros presenta l’exposició Tete, una mostra-homenatge al gran músic de jazz Tete Montoliu en el vintè aniversari de la seva mort. El dia 16 de març tindrà lloc la interpretació del pianista Ignasi Terraza, que coincidirà amb el Festival de Jazz de Terrassa, un dels més reconeguts a nivell internacional. Serà al Centre Cultural de Terrassa, a la Rambla d’Ègara, 340, a l’Espai La Galeria. L’art és com una aventura, un risc. És com entrar en una jungla on et jugues la pell. Per a crear has d’estar explorant i investigant constantment. L’art ha de ser excitació i provocació. S’ha de viure amb passió. No hi ha creació sense aventura. La creativitat fa que la memòria es renovi, que la saba del nostre cervell circuli i que la matèria no quedi saturada. És per això que necessito experimentar i tenir noves vivències que em fan alterar l’estat emocional i que em provoquen nous impulsos per a pintar i expressar. La pintura ha de transmetre sentiments. La missió de l’art no és la d’imitar la naturalesa, sinó la d’expressar-la. Aquesta és la poètica artística (i aforística) de Carles Bros (Terrassa, 1956), el qual ha realitzat noranta exposicions individuals per diferents països d’Europa i Àsia. Després dels seus estudis acadèmics, evoluciona cap a la pintura moderna, contemporània i més personal. El seu treball actual, realitzat amb tècniques mixtes, es basa en el color, l’energia, els gest enèrgic i la llum mediterrània. Treballa en temes monogràfics com les exposicions El retorn del Senegal, Els 24 Capricci de Paganini, l’exposició itinerant per diferents museus d’Europa L’Art de la Teranyina o l’exposició recent Impressions de la Xina, al Beijing Art Museum. Ha exposat en museus com el Museu Marítim de Barcelona, el Museo do Mar de Galícia, el Museu de Portimao o el Museu Municipal de Espinho. Ha fet conferències en diferents institucions com la Universitée Sorbonne de París, el Palais du Roi de Rome a Rombouillet o l’Hôtel Rochegude a Albi. Carles Bros és l’impulsor i director del Tramuntanart, la Mostra d’Art Contemporani del Port de la Selva. Ha escrit i col.laborat en llibres com L’Aventura de la Creativitat, Carles Bros 24 anys de pintura o els 24 Capricci de Paganini.

La seva obra forma part de museus, institucions i col.leccions privades de tot el món.

Etiquetes: Carles Bros · Centre Cultural Terrassa · Jazz · Tete Montoliu