Can Trinxet de l’Hospitalet es converteix en la Factory de Warhol

natàlia lloreta

Quan es compleixen 30 anys de la desaparició d’Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – Nova York, 1987), i 50 de l’edició del disc The Velvet Underground & Nico, l’exposició Silver Songs. La música d’Andy Warhol ofereix una nova lectura de l’obra d’aquest artista polifacètic i intenta demostrar que la música va ser un dels substrats emocionals, iconogràfics i conceptuals sobre els quals es va construir la producció artística del pare de l’art pop. La mostra, que es pot veure a la fàbrica Can Trinxet de L’Hospitalet s’inaugura durant la reunió internacional de Districtes Culturals (Global Cultural Districts Network), que té lloc al Districte Cultural de L’Hospitalet els dies 12 i 13 de maig.

L’exposició se centra en l’aportació que fa Warhol a la història del disseny gràfic musical a través de portades de discs, faceta seva més desconeguda i considerada fins i tot marginal, fins fa poc. Es tracta d’un grup de més de seixanta portades realitzades entre 1949 i 1987 que constitueixen l’eix vertebrador de l’exposició. Aquestes peces permeten recórrer al mateix temps la història de la música popular de la segona meitat del segle XX i els moments més significatius de la carrera de l’artista. En el seu conjunt, aquests treballs permeten comprendre la manera com la música, el disseny i la producció plàstica i cinematogràfica es retroalimenten en els moments més significatius de la carrera de Warhol.

L’exposició també analitza el procés de producció musical i artístic de Warhol a The Factory, el mític taller on materialitzava les seves pel·lícules i la seva obra plàstica i on es van idear ambiciosos espectacles musicals multimèdia com Andy Warhol, Up-Tight o Exploding Plastic Inevitable i per on no era estrany trobar-se a músics de la categoria de Bob Dylan, David Bowie, Mick Jagger, Brian Jones The Velvet Underground, The Fugs o –ja en els setanta i vuitanta– Debbie Harry, The Ramones i The Cars, entre d’altres.

L’exposició es complementa amb un prolífic programa d’activitats anomenat The Factory Alive! que, ideat per Artur Muñoz i Albert Mercadé, compta amb la participació d’artistes, músics, escoles d’art i associacions de L’Hospitalet i vol convertir la fàbrica de Can Trinxet en The Factory d’Andy Warhol.

La mostra vol recrear museogràficament no només l’espai singular de The Factory (alumini i sofàs vermells), sinó també els processos de creació híbrids entre música, cine, serigrafia i art. Per això s’hi programen un seguit d’activitats paral·leles que sota el títol The Factory Alive! reunirà músics, artistes, estudiants, ciutadans, associacions de l’Hospitalet, per participar en un projecte d’art relacional a partir de conceptes artístics presents en l’exposició.

El grup musical Los Ganglios treballarà amb l’artista Laura Llaneli a partir del projecte Exploding Plastic Inevitable: una acció referencial de cinema expandit sorgida a The Factory a partir de la col·laboració entre la Velvet Underground i Andy Warhol. El material de comunicació gràfica d’aquest projecte serà treballat al mateix espai expositiu per l’escola Eina de disseny, a través de tallers de serigrafia conduïts per Enric Mas. També l’escola d’art i disseny Serra i Abella de L’Hospitalet realitzarà sessions de Screen Test, una de les principals aportacions al videoart que va realitzar Andy Warhol a The Factory. Els protagonistes dels enregistraments les associacions vinculades a la regidoria de salut de L’Hospitalet, amb malalties mentals, Alzheimer i alcohòlics anònims. Les associacions d’esclerosi múltiple i salut mental participaran en tallers de gravat i mail art impartits per les artistes Ester Aguilà i Berta Fontboté, respectivament.

Etiquetes: Albert Mercadé · Andy Warhol · Artur Muñoz · Can Trinxet · Laura Llaneli