Blanes dobla el nombre d’exposicions que hi haurà el 2017

Blanes bull especialment d’activitat cultural, a través de la posada en marxa gairebé simultània de tres exposicions que s’allotgen a sengles sales municipals. Per tercer any consecutiu, l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Blanes ha apostat per potenciar les arts plàstiques i altres manifestacions artístiques a través dels tres equipaments de què disposa especialitzat en aquest àmbit: Casa Saladrigas, la Sala García-Tornel i la Sala Casa Oms.

Per donar a conèixer el contingut de les exposicions que allotjaran totes tres sales, s’ha confeccionat un fulletó que recull la programació completa fins a l’octubre en el cas de les dos primers i fins al juliol a la Sala Casa Oms. És el tercer any consecutiu que es fa aquest exhaustiu avanç de programació que permet saber amb prou antelació quin serà el contingut principal d’aquest àmbit cultural.

Respecte a el 2016, enguany s’ha doblat el nombre de mostres que s’hi podrà visitar, de manera que el públic podrà escollir-ne d’entre un total de 26. La difusió dels fulletons, dels quals se n’han editat 4.000 exemplars, s’està fent a través dels equipaments municipals, així com a les mateixes sales que allotjaran les actuals i futures exposicions.

En aquest sentit, se’n poden visitar simultàniament tres, amb sengles propostes prou diferenciades. A banda dels Dinars de Recvll. Literatura abans dels premis inaugurada el dia 1 de març, des del dia 3 de març n’hi ha dues més d’arts plàstiques. Casa Saladrigas allotja un interessant experiment visual de Víctor Masferrer, i la Sala García-Tornel ofereix les Noves Visions de Fèlix Gallent.





