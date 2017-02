Bisbal Ceram presenta “Metamorfosi” de Víctor Martín

Metamorfosi és el títol de l’exposició de Víctor Martín que tindrà lloc a Bisbal Ceram de Corçà, del 3 de març al 25 d’abril del 2017.

Segons Victor Martín “Metamorfosi: del grec, Meta = canvi i Morfa = forma, canvi o transformació en la forma d’alguna cosa o algú. Aquesta paraula té molt a veure amb la transformació interior que he experimentat des que vaig conèixer la ceràmica (hi ha un abans i un després des d’aquest moment) i la transformació que ocorre en el procés ceràmic dins el forn, especialment amb la pissarra que és la protagonista de l’exposició i amb el material que més he investigat en aquest últim període.

Un procés que no és visible a l’ull humà però que sabem que està passant sense entendre molt bé com succeeix i que després d’un període màgic, allò que va passar pel foc, apareix transformat en alguna cosa diferent, únic i etern…”

