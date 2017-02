Berta Canela i el masclisme a Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre

annaïs miró

L’artista Berta Canela arriba a Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre amb l’exposició-instal·lació Machisirulos y sirulos, oberta al públic del 5 al 26 de març de 2017, al carrer Gran Capità, 38, d’Amposta. L’exposició pretén ser una reflexió sobre el masclisme i la pesca del silur al riu Ebre. La instal·lació s’inaugurarà coincidint amb el primer vermut al Pati de 2017. Seleccionada a la Sala d’Art Jove 2016 en la modalitat de paisatge, Berta Canela (Barcelona, 1983) es presenta amb una proposta agosarada que s’ha bastit a partir del nombrós material audiovisual que circula a les xarxes socials relacionat amb la pesca del silur a l’Ebre. En aquest sentit l’artista ha posat el focus en les estratègies turístiques que es fan servir per oferir “la gesta prodigiosa” de pescar-lo. “Utilitzant imatges de mascles triomfants posant amb les seues preses abans de tornar a alliberar-les al riu perquè no es poden consumir”, assenyala l’artista. De fet, la mostra reflexiona al voltant d’aquest “turisme machisirulo” que s’apropa atret per recrear aquest mateix patró: “La pesca del silur entesa com un fenomen social des del qual es construeixen i recreen les masculinitats tradicionals, hegemòniques i dominants”, argumenta Canela. Va ser el 1974 quan Ronald Lorkowsky va alliberar il·legalment 32 alevins de silurs procedents del riu Danubi a l’embassament de Mequinensa (Terol) per fomentar la seua pesca. Vint anys més tard, Oliver Portrat va completar la introducció amb una altra solta de 200 exemplars procedents del riu Po (Itàlia). És així com s’inicia el turisme machirulo de la pesca de silurs al riu Ebre, un fenomen organitzat i promogut des del mateix territori pel seu impacte econòmic, on intervenen agències internacionals que organitzen estades per a aficionats a la pesca d’aquests peixos. La instal·lació neix després de diverses visites i estades de Berta Canela a la residència que Lo Pati té a Balada i ha comptat amb la tutoria de Jordi Mitjà. El vermut tindrà una part musical a càrrec d’Amarantis DJ, nom de guerra de la coreògrafa i ballarina Amaranta Velarde quan se posa darrere els plats.

Etiquetes: Berta Canela · Lo Pati-Centre d'Art de les Terres de l'Ebre · masclisme