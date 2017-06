“Bernat Daviu. Garrofisme” a la Fundació Arranz-Bravo

“Bernat Daviu. Garrofisme” s’exposa del 28 d’abril al 15 de setembre del 2017 a la Fundació Arranz-Bravo de l’Hospitalet de Llobregat.

Comissariada per Albert Mercadé, la mostra Bernat Daviu. Garrofisme és la primera exposició individual dedicada a l’artista en un espai d’art contemporani institucional. Bernat Daviu (Girona 1985) ha estat més conegut pel seu vessant com a programador dels espais Passatge Estudi o la galeria Bombon. Fundador del col·lectiu Forever Blowing Bubbles, juntament amb Joan Roda, els interessos de Bernat Daviu se centren en la pintura expandida: la pintura com a pretext per a l’acció performativa i grupal en el si de l’art contemporani.

Bernat Daviu. Garrofisme mostra la visió coral amb què Daviu entén la pintura. Daviu presenta una col·lecció de retrats dels components d’un grup de la seva generació, molts dels quals sorgits del grup PictoBCN, entre els quals destaquen Marcel Rubio, Aldo Urbano o Lluc Baños. Batejats per Daviu com a moviment garrofista, els retrats són una revisió irònica de la idea del col·lectiu utòpic d’avantguarda.

Donat que l’exposició fundacional del moviment va tenir lloc a la Fundació Joan Miró al voltant de la idea de la garrofa, el fruit predilecte de Miró, aquesta mostra es planteja como una segona part de la realitzada a la Fundació Joan Miró.

