Beques per donar suport a la creació artística a través de la Fundació Villalar

La presidenta de les Corts i de la Fundació Villalar-Castella i Lleó, Silvia Clemente, ha lliurat les beques, una per cada província, i dotades amb 12.000 euros cadascuna, destinades a què creadors de la Comunitat desenvolupin un projecte de creació artística contemporània , en qualsevol de les seves manifestacions, al llarg d’un any. Es tracta d’una iniciativa que ha comptat amb una nombrosa participació, tant en quantitat com en qualitat i varietat de propostes presentades. Amb aquestes beques es pretén potenciar el patrimoni artístic, senyal d’identitat de la Comunitat.

Un total de nou creadors de la Comunitat, un per cada província, han rebut les beques de la Fundació Villalar-Castella i Lleó dotades amb 12.000 euros cadascuna que permetran al becat desenvolupar, al llarg d’un any, un projecte de creació artística contemporània en qualsevol de les seves manifestacions o modalitats.

El beneficiari assumeix el compromís de desenvolupar el projecte per al qual se li ha concedit la beca, d’acord amb els terminis i calendari proposats en la sol·licitud i tindrà absoluta independència en el seu procés creatiu.

Les arts plàstiques són les propostes més nombroses becades per la Fundació seguides de les arts escèniques i la literatura, i finalment les propostes audiovisuals i relacionades amb la música. Encara que algun dels projectes becats incorporen dues o més disciplines de creació artística.

Aquestes beques, com ha recordat la presidenta de les Corts i de la Fundació Villalar-Castella i Lleó, Silvia Clemente, tenen com a principal objectiu, potenciar una de les principals senyes d’identitat de la Comunitat, el patrimoni cultural.

Aquesta convocatòria, com ha explicat Clemente, representa una ferma aposta per la creació artística contemporània amb la qual es pretén afavorir el talent i la creació artística en qualsevol de les seves manifestacions -arts escèniques, música, arts plàstiques, literatura o creació audiovisual- dels artistes i creadors que desenvolupen la seva activitat a Castella i Lleó.

A més d’aquests becats, el jurat ha volgut fer una menció especial als 38 finalistes per la creativitat, originalitat i talent que han reflectit en les seves propostes. Als que la presidenta els ha animat a continuar treballant en els seus projectes artístics i a participar novament en les successives edicions d’aquesta convocatòria.

Alta participació

La presidenta ha destacat l’interès que aquesta convocatòria de Beques, la primera d’aquestes característiques, ha despertat en totes les províncies de Castella i Lleó i que s’ha traduït en una elevada participació, i també la gran qualitat i varietat de les propostes presentades en aquesta convocatòria. Una participació que, com ha assenyalat, posa en relleu que “Castella i Lleó posseeix un extraordinari potencial de creativitat i de talent en moltíssims artistes que viuen i desenvolupen projectes culturals a la Comunitat”.

En concret van sol·licitar aquestes beques, una per cada província de la Comunitat, un total de 237 artistes de Castella i Lleó de diferents manifestacions o modalitats artístiques -arts plàstiques, escèniques, música, literatura, creació audiovisual-.

Per províncies, de la qual s’han rebut un major nombre de sol·licituds ha estat Valladolid amb 59, el 24,8%; el segueixen Lleó i Segòvia amb 27 artistes interessats, l’11,3%; Salamanca amb 25; Burgos amb 24; Àvila amb 21 sol·licituds; Sòria i Zamora amb 20 i Palència amb 14 sol·licitants.

Els requisits per optar a aquestes beques eren ser major d’edat, resident a Castella i Lleó i presentar un informe en el qual es recollís el títol del projecte creatiu per al qual se sol·licitava la beca, el seu objecte, un resum, i un calendari o pla de desenvolupament cronològic del projecte.

Etiquetes: Fundació Villalar