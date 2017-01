BCN Internacional Art Fair tornarà el 2017 a Barcelona

La Fira Internacional d’Art Contemporani de Barcelona (BIAF) tornarà el 2017 a la Ciutat Comtal, després de l’èxit esdevingut l’any passat. En l’edició del 2016, la fira ha comptat amb un total de 6.500 visitants i més de 100 destacats expositors de 35 països (Austràlia, Sud-àfrica, USA, Japó, Sud-amèrica; Rússia, Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Israel; Tailàndia, Europa …), recollint diferents tipus de manifestacions artístiques, des de les més tradicionals, com la pintura o escultura, fins a les més modernes i avantguardistes (fotografia, mixed mitjana, il·lustració …). Tot això sota l’incomparable marc de l’emblemàtic Museu Marítim de Barcelona.

A més, el 2017 la BIAF viatjarà per diferents territoris, com Anglaterra, on se celebrarà l'”Oxford International Art Fair” del 24 al 26 de febrer, o la prestigiosa capital japonesa, Tòquio, on també tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig la corresponent “International Art Fair“.

Totes aquestes trobades congregaran a les principals galeries d’art i artistes, tant nacionals com internacionals, així com als nous emergents, exposant les seves obres d’art modern i contemporani.

