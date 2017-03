Barcelona, ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Bons Aires 2017

Barcelona serà la primera ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Bons Aires, que se celebra cada dos anys des de 1985 i s’ha consolidat com l’esdeveniment de debat i difusió de l’arquitectura més important de l’Amèrica Llatina. Enguany tindrà lloc del 7 al 22 d’octubre a l’emblemàtica Usina del Arte, ubicada al Districte de les Arts del barri de la Boca. La Biennal organitza una exposició i un programa d’activitats acadèmiques i conferències que es desenvoluparan paral·lelament del 9 al 13 d’octubre.

Durant els seus 30 anys d’història, han passat pel seu programa de conferències els més destacats arquitectes dels cinc continents, com per exemple Gae Aulenti, Bruno Zevi, Pierre Vago i també diversos guanyadors del prestigiós premi Pritzker: Álvaro Siza, Richard Rogers, Norman Foster, Zaha Hadid, Toyo Hito, i Richard Meyer, entre d’altres.

Enguany, Barcelona, com a ciutat convidada a la Biennal, prendrà un important protagonisme en el programa d’activitats. Aquesta és una magnífica oportunitat d’establir complicitats en el camp de l’arquitectura entre ambdues ciutats i de posicionar els arquitectes de Barcelona a l’Amèrica Llatina.

Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni és el projecte de ciutat que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona per valorar l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat, i serà el fil conductor de l’exposició i les conferències que Barcelona exposarà a Bons Aires, així com el programa acadèmic que acompanyarà aquestes accions. La participació catalana presentarà un concepte de patrimoni que va més enllà de la protecció històrica i té per objectiu destacar l’indubtable valor que l’arquitectura, l’espai públic i el paisatge urbà de la ciutat suposen per a la societat. Així, l’Ajuntament donarà a conèixer les polítiques que s’estan duent a terme a la capital catalana en aquest àmbit, tant des de la vessant de la preservació i el coneixement com des de la intervenció i les noves actuacions.

El consistori i l’Institut Ramon Llull seran els organitzadors de la presència de Barcelona com a ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Bons Aires. L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona.

