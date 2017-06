Aula d’Estiu, una proposta formativa artística a València i Castelló

De la quotidianitat a l’artístic, aquest és el punt de partida amb què s’ha iniciat l’Aula d’Estiu del Centre del Carme. Trobant espais és el lema d’enguany, que utilitza l’arquitectura com a fórmula d’entrada i d’aprenentatge per a introduir els nens i nenes en l’art. Així un grup de 25 estudiants han inaugurat els tallers, acompanyats per les monitores de l’empresa valenciana Arquilecturas, que els han mostrat les diferents sales del centre d’art contemporani, apropiant-se de l’espai que els acollirà al llarg de les pròximes cinc setmanes.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha visitat l’Aula d’Estiu i ha destacat que “per segon any consecutiu el Centre del Carme es converteix en seu d’una escola d’estiu diferent, que busca despertar la sensibilitat artística entre les xiquetes i xiquets, ensenyant-los no sols a mirar, sinó aprenent a veure”.

“El passat any el Centre del Carme va ser pioner en aquest tipus d’iniciatives en l’àmbit educatiu valencià i de la mateixa manera hem volgut estendre l’Aula d’Estiu enguany a Castelló, convertint-se el Museu de Belles Arts en el primer museu castellonenc a acollir una escola d’estiu artística, amb el convenciment que l’art és una eina bàsica d’aprenentatge entre els joves, per al seu desenvolupament de vida”.

‘L’Aula d’estiu’ és una escola artística d’estiu basada en el joc com a mètode d’aprenentatge, que té per objectiu impulsar la creativitat dels joves. Dirigit a públic de 6 a 12 anys, l’Aula d’Estiu té obertes les seves portes fins al 28 de juliol amb seu al Centre del Carme Cultura Contemporània de València i en el Museu de Belles Arts de Castelló.

