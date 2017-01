artAmore Sitges, de la mà d’Octavi Intente ha realitzat l’ambientació d’Atempo

La proposta de disseny segueix el concepte ideat pel xef Jordi Cruz, que fa referència al bistró tradicional i ofereix plats clàssics de la cuina internacional. La nova ambientació ha respectat el disseny original de la sala, realitzat per GCA Arquitectes i en què el blanc dels diferents materials es multiplica en un univers de miralls. Una gran finestra panoràmica permet veure l’equip treballant a la cuina.

Octavi Intente ha creat per a Atempo personatges de mida real inspirats en els clàssics del cinema negre, que ens submergeixen en un món imaginari. Els personatges, pintats amb acrílic sobre DM en tons que ens recorden les pel·lícules en blanc i negre de l’època del film noir, semblen entrar a la nostra realitat a través dels miralls. Un pianista i una cantant amenitzen la vetllada sobre el petit estany situat al fons del menjador, uns paparazzis fotografien els comensals, uns guardaespatlles fan de mampara i, al costat de diversos personatges, ens traslladen a una altra època.

El logo i l’escut realitzat per a la carta, segueixen la mateixa línia de la decoració i també han estat creats per Octavi Intente. El logo és utilitzat com a rètol i realitzat en mirall en grans dimensions, perquè quedi integrat en la paret de tancament recoberta en mirall.

Octavi Intente. (Castellar del Vallès, 1959) és un destacat pintor i dibuixant egarenc que, després d’una primera etapa com a il·lustrador de llibres, ha fet nombroses exposicions individuals i col·lectives a Barcelona, Girona, Madrid, Sevilla, França, EUA, etc.

Va estudiar escultura a l’Escola Massana de Barcelona. Té obra a fundacions i museus diversos, entre els quals destaca el Museu Olímpic de Lausana.

Etiquetes: artAmore Sitges · Octavi Intente