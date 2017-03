La fira internacional d’art modern i contemporani ART MARBELLA anuncia la seva tercera edició que se celebrarà del 28 de juliol al 2 d’agost 2017 al Palau de Fires i Congressos. En tan sols dos anys, ART MARBELLA s’ha posicionat com una de les cites imprescindibles al calendari de l’art internacional. L’edició de 2017 seguirà sent una fira boutique composada per una selecció de 50 galeries de prestigi reconegut i provinents de tot el món.

A més, per primera vegada, ART MARBELLA comptarà amb un Comitè de Suport composat per Pere Carreras (CarrerasMugica), Carles Taché (Galeria Carles Taché) i Maria Baró (Baró Galeria). Una altra de les grans novetats de l’edició 2017 és l’organització de l’exposició Grans col·leccions nacionals que reunirà 30 peces provinents de col·leccions privades mai exhibides a Espanya.

La darrera edició d’ART MARBELLA va comptar amb més de 120 col·leccionistes, 47 galeristes i més de 12.000 amants de l’art provinents de tot el món. Un gran èxit que en paraules del seu director Alejandro Zaia “és la confirmació que Marbella i tota la Costa del Sol és un mercat interessant per a les galeries d’art. A més, estem molt satisfets amb la creació del Comitè de Suport, integrat per galeries de gran rellevància internacional, que permetrà fer un nou salt qualitatiu”.

El llistat definitiu d’ART MARBELLA 2016 va estar format per una selecció de galeries d’indiscutible qualitat provinents d’Espanya, Brasil, Portugal, Estats Units, França, Itàlia, Argentina, Colòmbia, Suïssa, Xina, el Marroc i Àustria. Moltes d’elles de llarga trajectòria i de constant presència en fires com Miami Art Basel, Frieze New York o ARCO.

Una de les grans novetats que va deixar la passada edició va ser l’organització, en col·laboració amb la Fundació Museu del Gravat Espanyol Contemporani, de l’exposició Llibre de butxaca al Centre Cultural Cortijo Miraflores de Marbella, que va reunir l’obra de 18 artistes propers a la escena emergent malaguenya.

ART MARBELLA 2017 tindrà lloc del 28 de juliol al 2 d’agost 2017 al Palau de Congressos i Exposicions (av. José Meliá, 2) de Marbella.

Etiquetes: Alejandro Zaia · Art / Marbella · Carles Taché · Maria Baró · Pere Carreras