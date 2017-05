Art, escola i caos a l’ACVic

annaïs miró

De l’11 de maig al 23 de juny de 2017, l’ACVic (Centre d’Arts Contemporànies) al carrer sant Francesc, 1, de Vic, s’inaugura l’exposició Aart+Escola+Caos. Des del seu inici Art i Escola promou la presència de l’art a l’escola, fomenta la col·laboració entre entitats de l’àmbit de les arts i l’educació per compartir recursos i metodologies, dóna suport als docents per desenvolupar projectes transversals i facilita la visibilitat dels treballs que es realitzen a partir d’un eix temàtic comú; aquest any, El caos. L’exposició es concep com una mostra del procés de treball als centres educatius. 31 centres educatius i 41 projectes, amb la participació de les escoles: C. Escorial, Vic – C. FEDAC, Vic – C. Mare de Déu de la Gleva, Les Masies de Voltregà – C. Rocaprevera, Torelló – C. Sagrat Cor de Jesús, Vic – C. Sant Miquel dels Sants, Vic – C. Vedruna, Tona – Centre Educatiu La Font, Vic – Escola Bressol La Pitota, Prats de Lluçanès – EEE L’Estel, Vic – EEE Ramon Suriñach, Ripoll – Esc. Andersen, Vic – Esc. Barnola, Avinyó – Esc. Doctor Joaquim Salarich, Vic – Esc. El Gurri, Taradell – Esc. El Vinyet, Solsona – Esc. Els Castanyers, Viladrau – Esc. Els Pins, Cabrianes – Esc. Guillem de Mont-rodon, Vic – Esc. L’Agullola, Rupit – Esc. L’Era de Dalt, Tona – Esc. Miquel Martí i Pol, Lliçà d’Amunt – Esc. Muntanyola, Muntanyola – Esc. Sentfores, Vic – Esc. Sesmon d’Oló, Santa Maria d’Oló – Esc. Tomàs Raguer, Ripoll – Ins. Jaume Callís, Vic – Ins. La Plana, Vic – Ins. Miquel Martí i Pol, Roda de Ter – Ins. Moianès, Moià – Sec. d’Institut Les Margues, Calldetenes.

