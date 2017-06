Art contemporani al White Summer ’17

Del 5 al 26 d’agost, es podrà visitar, dins la programació del White Summer ‘17, al Mas Gelabert, de Pals, una proposta expositiva d’art contemporani. Una aventura on des de diferents disciplines com la fotografia, la pintura, el dibuix, l’escultura i la instal·lació, es demostraran els distints punts de vista de com cada artista percep la natura com a part de la seva filosofia de treball.

Consciències naturals, ha estat el fil conductor proposat per la comissaria i artista visual, Tatiana Blanqué. Actualment el paisatge és quelcom privilegiat, poder gaudir-ne, poder estar envoltat de natura, de silenci d’olors, és una joia que tenim i no som conscients. La natura comporta un munt de coses relacionades amb el benestar, amb saber gaudir de les petites coses, amb saber observar, olorar, caminar, respirar, escoltar, estudiar, dibuixar, escriure… en definitiva un luxe que ja està a mig camí de convertir-se en peça museística. La natura, ha passat ha d’estar controlada per l’ésser humà, en gran mesura, ja no és natura entesa com a tal, són paisatges construïts i controlats per la mà d’algú.

A la imatge, retall de la instal·lació Mirant al cel de Tatiana Blanqué.

