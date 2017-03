Art Barcelona reclama la baixada de l’IVA cultural en el sector de les arts plàstiques i visuals

Art Barcelona ha emès un comunicat després de la baixada de l’IVA cultural i reclama que la mesura s’estengui a les arts visuals: “En relació a la baixada de l’IVA cultural aprovada pel Govern, els galeristes d’Art Barcelona desitgem expressar el nostre optimisme pel compliment d’una reclamació que durant l’últim lustre ha unit al sector cultural del nostre país. Esperem, no obstant això, que la mesura es faci extensiva al més aviat possible a la resta de sectors culturals, que continuen castigats amb un gravamen a vegades molt superior al dels països del nostre entorn.

No sorprèn l’omissió de les galeries en la baixada de l’IVA, una desconsideració cap al sector similar a la viscuda amb la “rebaixa amb trampa” que des del 2014 anima a marginar al galerista en les transaccions d’obres d’art. És per això que des d’Art Barcelona considerem necessari, una vegada més, reivindicar la galeria com una peça fonamental en el procés de la creació i la difusió de l’art contemporani.

El desastre provocat a la cultura espanyola amb la pujada de l’IVA del 2012, es va traduir en el sector de l’art en una pèrdua immediata de competitivitat en l’àmbit internacional, la qual cosa va causar el tancament de galeries i un considerable descens de les vendes. A tot això cal afegir-hi efectes difícilment quantificables però tangibles després de cinc anys, com la menor presència de galeries i artistes espanyols a l’escenari internacional i l’èxode de la creació i del mercat artístic a països més competitius.

En un dels moments més difícils del sector, els galeristes d’Art Barcelona reclamem del Govern un compromís amb l’art contemporani com a peça fonamental de la realitat cultura del país. Si la creació espanyola vol ser competitiva al mercat internacional, necessitem amb urgència una rebaixa de l’IVA que ens equipari als nostres veïns europeus”.

Etiquetes: Art Barcelona · IVA cultural