Art Aurora Galeria presenta “El plec”, mostra comissariada per Gisela Chillida

Art Aurora del carrer d’Osi, 19 de Barcelona estrena temporada amb aquesta exposició col·lectiva comissariada per Gisela Chillida que explora les potencialitats del plec a través de les obres dels artistes Yamandú Canosa, Federico García Trujillo, Miguel Marina, Guillermo Pfaff, Diego Pujal , Stella Rahola i Milena Rossignoli, tots ells residents o ex residents del Centre d’Art Contemporani Piramidón. La inauguració tindrà lloc el diumenge 8 d’octubre de 2017 les 12.30 h. Comptarà amb la presència d’alguns dels artistes i de la comissària, que realitzaran una visita guiada a la mostra.

El títol El Plec al·ludeix directament a l’assaig homònim de Gilles Deleuze, on recupera la concepció de Leibniz del món com plegament. Per a tots dos, tot el que està en el món es troba d’alguna manera plegat. Com les formacions rocoses ondulants originades fa mil·lennis per esforços de compressió que no van arribar a trencar-presents en les capes i estrats de les obres de Yamandú Canosa.

Plecs terrestres però també els plegues espacials – La Creu d’Einstein o els forats de cuc de Medina en els quals es fixa Miguel Marina per crear els seus paisatges astrològics. Plegar té a veure amb els processos, les accions, els moviments. Stella busca el límit del plegament de la matèria. Fins on podem doblegar sense trencar? Per això, les seves escultures presenten un autèntic desafiament als materials. Les línies flexionades de Diego Pujal eviten la recta per donar lloc a signes i grafies de figures serpentejants plegades sobre si mateixes.

El desplegament no és el contrari al plec sinó la condició de la seva existència, com l’eruga que es desplega en papallona. Les caixes desarmades de Rossignoli converteixen les línies de plec en dibuixos geomètrics perquè el plec també és allò que particularitza: l’arruga, l’empremta dactilar, les línies de la mà ens distingeixen. Cent folis són iguals. Cent folis que han estat arrugats són diferents. En la sèrie Portable Paintings Guillermo Pfaff realitza pintures sobre papers que després doblega i ensobra per reservar gelosament el seu contingut. Desplegar és de vegades desvetllar i una carta sembla més interessant com més plegada està.

Federico García Trujillo plega i replega les imatges: quin és el límit d’una imatge? Per això s’apropia d’imatges -una fotografia a Sara C. o de l’anime de culte Akira en Kaneda- en un exercici romàntic que retorna aquest aura benjaminià que han perdut les obres d’art en l’època de la reproductibilitat tècnica (i viral).

En paraules de la comissària, “Plec sobre plec; plec segons plec: fins quan podem doblegar alguna cosa sense que es trenqui? Quin és el límit de la matèria? Fins on podem portar un pensament? I una imatge? Fins on es pot doblegar i redoblar? Com ​​plegar i desplegar? ”

Artistes participants: Yamandú Canosa (Montevideo, 1954); Federico García Trujillo (Tenerife, 1988); Miguel Marina (Madrid, 1989), Gillermo Pfaff (Barcelona, ​​1978), Diego Pujal (Bons Aires, 1971), Stella Rahola Matutes (Barcelona, ​​1980) i Milena Rossignoli (trec, 1990).

La mostra es podrà visitar fins al 4 de novembre.

A la imatge, detall de Catching the Gold Fish, de Sandra Moneny i Stella Rahola.

