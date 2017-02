ARCOmadrid 2017 confirma la recuperació del mercat

ARCOmadrid 2017, fira organitzada per IFEMA, ha tancat les portes de la seva 36a edició confirmant la recuperació del mercat. La fira ha superat la xifra global de 100.000 visitants, destacant especialment la qualitat dels continguts de la fira i el nivell dels col·leccionistes nacionals i internacionals. ARCOmadrid guanya pes i reconeixement en l’actual panorama internacional de l’art, i es confirma com a cita clau per al mercat de l’art a Espanya, i com a punt de trobada i intercanvi entre Europa i Llatinoamèrica.

El balanç positiu i la constatació de la recuperació del mercat artístic, amb especial dinamisme en les vendes, són les claus que ha posat de manifest la Fira Internacional de l’Art Contemporani.

Generalitzada ha estat la valoració positiva de la Fira, molt especialment per l’elevada qualitat dels col·leccionistes i el volum de les vendes a ARCOmadrid. En aquesta línia, des de la galeria P420 es mostren molt satisfets amb el programa de col·leccionistes convidats per la Fira “, ja que està molt ben organitzada i funciona de meravella. És un aspecte que hem comentat amb altres galeries i estem tots d’acord”. Jocelyn Wolff, en la seva tercera participació en la Fira, se suma a aquesta percepció i afirma que “estem satisfets perquè els col·leccionistes han mostrat molt interès i hem pogut establir molt bons contactes. És per valorar l’esforç d’ARCO per portar a col·leccionistes tan receptius”. De la mateixa manera, Lelong, que ha complert les seves expectatives a la Fira, afegeix que “estem especialment contents amb el programa internacional de col·leccionistes”. José de la Fuente “hem percebut molt d’interès des de l’arrencada i destaquem la qualitat de col·leccionistes tant internacionals com espanyols”.

Les galeries argentines, amb gran protagonisme en aquesta edició, com a País Convidat, també han mostrat el seu entusiasme i confirmat el seu èxit. Des de la galeria Barro asseguren importants vendes des de la primera jornada, igual que Slyzmud des d’on assenyalen que ha estat una “fira molt reeixida, aspecte compartit per totes les galeries argentines”. En la mateixa línia, la portuguesa 3 + 1 Art Contemporània comenta que “estem molt satisfets perquè hem venut pràcticament tot l’estand”, i la francesa Mor Charpentier i l’espanyola Casado Santapau també confirmen la bona marxa de vendes els dies professionals.

Adquisicions

Entre les compres institucionals i corporatives confirmades en aquesta edició de ARCOmadrid figuren les adquirides per la Fundació ARCO per valor de 146.000 euros, sufragats amb fons procedents de donacions particulars i de la recaptació del sopar celebrada amb motiu dels Premis Fundació ARCO 2017. Les obres adquirides, amb l’assessoria de Miguel von Hafe i Manuel Segade, corresponen a 7 artistes de 7 galeries participants en la 36a edició de la Fira Internacional d’Art Contemporani, ARCOmadrid: Falke Pisano -Ellen de Bruijne Projects-; tres peces d’Ivan Grilo -Casa Triangulo-; Daniel Steegmann Mangrané -Esther Schipper-; dues obres de Sergio Prego -Ethall-; 2 de Von Calhau! -Pedro Alfacinha-; Gwenneth Boelens -Klemm‘s-, i Irma Blank -P420-, que passaran a formar part de la Col·lecció Fundació ARCO, allotjada en CA2M Centre d’Art Dos de Maig de la Comunitat de Madrid.

Com ja és tradicional, el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia també ha adquirit obres a ARCOmadrid. És aquesta ocasió, han estat un total 18 obres de 12 artistes, nacionals i estrangers, per un total de 389.200 euros. Entre d’altres, ha comprat treballs de caràcter històric, com els d’Eloy Laguardia i Mathias Goeritz, pertanyents a l’Escola d’Altamira; diverses obres d’artistes lligats al Centre de Càlcul així com treballs de Mladen Stilinovic, Ferran García Sevilla, Anna Opermann, Anne-Marie Schneider i Adriana Bustos.

Per la seva banda, Eduardo Costantini ha realitzat compres per a la seva col·lecció personal. Entre algunes de les obres adquirides destaquen les peces d’Alejandra Seeber, Barro; Augusto de Campos -Luciana Brito galeria-; Marta Boto -Galeria Maria Calcaterra-; Analia Saban -Tanya Bonakdar-; Sebastià Dies Morales -Carlier Gebauer-; Mirtha Dermisache -Mauro Herlitzka-; Joan Tessi -Galeria Nora Fish-; Elda Cerrato -Henrique Farias-; Ximena Garrido Lecca -Galeria Livia Benavides-; Jorge Macchi i Edgardo Rudnitzky -Galeria continua-.

La col·lecció Sánchez-Ubiría incorporarà als seus fons les peces adquirides a la fira dels artistes Jorge Machi, Galeria Continua; Matt Mullican -Mai 36 Galerie-; Kader Attia, Krinzinger-; Yonamine – Cristina Guerra Contemporary Art-; Faivovich & Goldberg – SlyZmud-; Teresa Lanceta –Espacio Mínimo-; Fabio Kacero -Ruth Benzacar-.

DKV Seguros ha comprat obra de Daniel Jacoby, Maisterravalbuena; David Bestue -García galeria-; Rosana Antolí -Espai Tactel-; Teresa Solar Abboud -Joan Prats-; Elena Aitzkoa -Rosa Santos-; Leonor Serrano Rivas -Marta Cervera-; Diego Delas -F2 galeria-; Jorge Yeregui -Alarcón Criado; Yann Leto -T20- i Rodríguez-Méndez –Formato Cómodo-, entre d’altres.

La Fundació Helga de Alvear ha adquirit peces d’Antoni Tàpies, –Cayón-; Miquel Barceló, –Elvira González; Jorge Oteiza – Marc Domènech-; José Luis Alexanco -José de la Mano.

A més, se sumen altres compres institucionals i corporatives en ARCOmadrid entre les quals figuren les realitzades per la Col·lecció Banc Sabadell; Fundació EDP; Mariana i Eduardo Hochschild; Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson; Des Moines Art Centre; Artium; Moma.

A elles se sumen altres entitats i institucions el suport de compra s’estableix a través de premis. És el cas del Premi ARCO / Comunitat de Madrid per a Joves Artistes que enguany ha atorgat als artistes Julia Spínola -Heinrich Ehrhardt- i Lawrence Abu Hamdan -Mor Charpentier-. Així mateix, el Premi ARCO BEEP d’Art Electrònic que en aquesta ocasió ha recaigut en l’artista Luis Lugán -Galeria Josep de la Mano; el Premi Solán de Cabres d’Art Jove, ha reconegut a Antonio Montalvo –Espacio Mínimo-; el Premi Cerveses Alhambra d’Art Emergent ha distingit a José Miguel Pereñíguez –Rafael Ortiz; Antonio Ballester Moreno, representat per la galeria Christopher Grimes, ha resultat guanyador del Premi ART Situacions. A més, el III Premi NH Collection d’Art Contemporani ha estat per Claudia Weiser – Casado Santapau-, i el I Premi Caterina d’Anglade ha recaigut en Fernanda Fragateiro -Elba Benítez-.

L’organització està ja treballant en la 2a edició de ARCOlisboa que tindrà lloc del 18 al 21 de maig, a la Cordoaria Nacional, així com en la nova edició d’ARCOmadrid 2018, que se celebrarà del 21 al 25 de febrer.

A la imatge, estand de la Galeria Mayoral, que ha participat per primera vegada a ARCO, amb obres de Calder i Ponç.

