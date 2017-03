ARCOlisboa 2017 torna a la Cordoaria Nacional del 18 al 21 de maig

Després de la bona acollida de la primera edició, ARCOlisboa torna amb òptimes expectatives a la seva seu de la Cordoaria Nacional. La segona Fira Internacional d’Art Contemporani de Lisboa, organitzada per IFEMA, se celebra del 18 al 21 de maig de 2017.

Amb la qualitat dels continguts com a principal objectiu, ARCOlisboa 2017 torna a convertir-se en el gran esdeveniment artístic i social de la capital lusitana, sumant als atractius de la Fira, una important programació artística i cultural a la ciutat, que vol atreure l’interès de col·leccionistes internacionals, reconeguts professionals i públic en general.

Per aquesta edició, el programa general acull 50 galeries seleccionades per un comitè organitzador després de l’anàlisi de tots els projectes rebuts, de les quals més de la meitat són estrangeres. Comptarà també amb representació de les galeries més importants de Portugal. Lisboa s’està consolidant com a destí preferent per a interessants projectes de galeries de diferents parts del món que han decidit obrir la seva seu principal o el seu segon espai a la ciutat. L’observació d’aquesta realitat es troba a la base de la nova secció Opening. Es tracta d’un programa que comptarà amb la participació de vuit galeries nacionals i internacionals amb menys de set anys d’antiguitat, seleccionades per João Laia, escriptor i comissari portuguès. D’aquesta manera, la secció mostrarà una representació de l’escena de joves galeries portugueses com Madragoa i Pedro Alfacinha, en diàleg amb altres d’internacionals com Durst, Britt & Mayhew o José García. D’aquesta manera, la Fira abasta des d’artistes emergents fins a creadors de renom internacional, al costat de peces més clàssiques dels mestres contemporanis.

Etiquetes: ARCOlisboa · Britt & Mayhew · Durst · ifema · Mandragoa · Pedro Alfacinha