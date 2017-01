“Aquelarre” de Núria Riaza a la Pepita Lumier

Pepita Lumier del carrer Segorb, 7 de València presenta del 13 de gener fins al 28 de febrer del 2017 l’exposició Aquelarre de Núria Riaza. Segons l’autora “Aquelarre va sorgir del conjunt d’imatges i sensacions que he anat experimentat al llarg dels anys en episodis de paràlisis del somni”. Núria Riaza (Almansa, Albacete, 1990) crea a partir de personatges que treu de belles fotografies familiars i del cine i els allunya de la seva trama i ambient, disseccionant-los com si fossin collages, per combinar elements fotorealistes amb missatges quasi encriptats i místics. Ha treballat amb diferents clients com Diesel, Oysho, Ópera Nacional de Munich, Ivam o Festival dels 10 Sentits. Es mou en el camp de il·lustració tèxtil, editorial i publicitaria.

