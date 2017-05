Apareix un cap d’escultura romana de marbre durant les excavacions arqueològiques

En el decurs de les excavacions arqueològiques que s’estan realitzant a les termes romanes de Caldes de Montbui, l’equip d’arqueòlegs dirigit per Pere Lluís Artigues ha descobert un cap de marbre blanc de mida natural que havia format part d’una escultura romana. Les excavacions, finançades per l’Ajuntament de Caldes sota la supervisió del Departament de Cultura, s’estan realitzant amb motiu de la reurbanització de la plaça de la Font del Lleó.

El cap ha estat trobat en bon estat de conservació en el rebliment de la piscina termal que hi ha al davant del conjunt visitable i suposa el primer cap d’escultura romana que surt a Caldes de Montbui associat a una estratigrafia.

Segons ha explicat Per Lluís Artigues, aquesta troballa acaba de desmentir la imatge d’austeritat que es tenia del conjunt termal calderí, i reafirma que hi havia espais decorats.

Fins al moment s’ha fet una primera neteja de la peça, a càrrec de Gamarra i Garcia. Conservació i Restauració. Isabel Rodà de Llanza, catedràtica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana), serà l’encarregada d’estudiar aquesta peça històrica i determinar la procedència, datació i identificació. Tot i així, com a primera hipòtesi de treball, es podria tractar d’una divinitat vinculada amb les aigües termals que, per l’erosió a una de les parts del rostre, estaria exposada en contacte constant amb un degoteig d’aigua.

La descoberta ha estat anunciada durant una visita al jaciment de l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé; la cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Maite Miró; l’arqueòleg director de l’excavació, Pere Artigues; el regidor de Patrimoni, Isidre Pineda, i el regidor d’Espais Públics, Jaume Mauri.

La troballa, excepcional per les rares vegades en què es pot celebrar l’aparició d’un cap conservat d’escultura romana, ha estat celebrada àmpliament per tots els agents que intervenen en aquest projecte de recuperació del patrimoni arqueològic de Caldes de Montbui.

Aquesta troballa se suma a la descoberta d’una nova piscina romana en el subsòl de la plaça i davant el Museu Thermalia, de dimensions més reduïdes. Amb aquesta, ja són 4 les piscines localitzades en aquest àmbit, la més important la natatio de davant les Termes Romanes, una bassa rectangular de 9 x 15 metres considerada una de les més grans de Catalunya i de tota la península Ibèrica.

