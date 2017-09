Annie Fforde al Centre d’Interpretació de la Terrissa

L’exposició Terre et mer, fragments et traces (Terra i mar, fragments i empremtes) de l’artista anglesa resident a França: Annie Fforde es podrà visitar al Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera. La inauguració tindrà lloc del 16 de setembre i es podrà visitar fins al 29 d’octubre de 2017, a la sala 2, dedicada a exposicions de caràcter temporal de Terracota.

Ha estat presidenta del Centre de Gravat de Ceret, des de l’any 2013 fins a l’actualitat, organitzant exposicions internacionals i nacionals a Anglaterra, Suïssa, França, Tolosa i Chamalières i tallers de gravat. Ha realitzat diferents cursos i tallers per compartir el seu saber fer del gravat al Centre de Gravat Ceret i al seu taller a Villemolaque, a Anglaterra i per diferents ajuntaments de França i Catalunya.

La disciplina artística que ens porta l’Annie, resulta nova al nostre centre, ja que una exposició pràcticament exclusiva d’aquesta tècnica no l’hem ofert mai, encara. El gravat és una tècnica artística d’estampació. Pel seu tiratge limitat i la seva producció artesanal, es pot considerar una obra artística única. Es realitza amb planxes de diferents materials que donen nom a la tècnica mateixa: de fusta (xilografia), coure o bronze (calcografia), pedra (litografia), linòleum (linogravat), seda o niló (serigrafia).

Els gravats de l’Annie, de vegades, resulten molt coloristes, estan plens de dinamisme. Ens transmeten alegria, optimisme i unes enormes ganes de viure amb activitat constant. Els foscos, amb clarobscurs, ens inviten a la reflexió alhora que denoten una mica de tristor i un cert turment, ja sigui provocat per aquest món tan complex que ens envolta o per una situació puntual. Els que predomina el color blanc ens proporcionen pau i seguretat i ens inviten, acaronant-nos, d’alguna manera, a seguir endavant i no aturar-nos.