Angela Ferreira a la Fundació Didac

La Fundació Didac de Santiago de Compostel·la presenta des del 2 de novembre l’exposició Talk Tower for Ingrid Konker de l’artista portuguesa Angela Ferreira. La mostra està coproduïda per Appleton Square de Lisboa. En aquesta exposició l’artista realitza un homenatge a la poetessa sud-africana Ingrid Jonker que es va suïcidar a la platja de Theree Anchor Bay (Ciutat del Cap) i que va lluitar amb els seus poemes per la individualitat i les llibertats dels sud-africans durant l’apartheid.

