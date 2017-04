Amèrica, redescoberta per l’impressionisme, als cinemes

El 27 d’abril, A Contracorriente Films presentarà El jardí de l’artista: impressionisme americà, una història estretament lligada a l’amor pels jardins i el desig de preservar la natura en una nació que es va tornar cada vegada més urbana i cosmopolita. Aquesta nova incursió de Exhibition On Screen en l’art, ens mostrarà el canvi que l’impressionisme europeu va generar en la cultura i l’art americà amb la seva arribada als Estats Units.

El jardí de l’artista: impressionisme americà és part del pioner cicle documental d’art Exhibition On Screen, que porta als grans de l’art al cinema. Avalada per les més prestigioses galeries i museus, Exhibition On Screen busca ser l’exposició cinematogràfica més completa, mostrant a través dels seus documentals les millors col·leccions i apropant-nos als artistes més cèlebres i admirats. El jardí de l’artista: impressionisme americà revela tant sobre Amèrica com a nació com sobre el seu art com a motor creatiu. Estrena a més de 50 cinemes d’Espanya el 27 d’abril i per temps limitat.

Jo, Claude Monet va inaugurar la quarta temporada del cicle a les sales de cinema del nostre país i va ser seguit per El fascinant món del Bosco després del qual, s’estrenarà en alta definició El jardí de l’artista: impressionisme americà el 27 abril i es preestrenarà el 24 d’abril al BCN Film Festival. Michelangelo serà l’última projecció de la temporada el 15 juny, i tindrà la seva premiere internacional el 26 d’abril al BCN Film Fest.

Exhibition On Screen formarà part del primer Festival Internacional de Cinema de Barcelona – Sant Jordi, el BCN Film Fest, amb la preestrena nacional d”El jardí de l’artista: impressionisme americà que comptarà amb la presència del seu director, Phil Gabsky i la premiere mundial de ‘Michelangelo’.

La premiere espanyola d’El jardí de l’artista: impressionisme americà tindrà lloc a BCN Film Fest, el primer festival internacional de cinema de Barcelona, ​​seguida d’un col·loqui a càrrec de Phil Grabsky, director d’un gran nombre de documentals de la sèrie Exhibiton On Screen més de productor de totes elles. Exhibition On Screen ocuparà una secció al BCN Film Fest, que acollirà aquesta projecció el 24 d’abril i l’estrena mundial de Michelangelo, l’última projecció d’aquesta quarta temporada el 26 d’abril.

A la imatge, cartell de “El jardí de l’artista: impressionisme americà”.

