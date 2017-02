Alex Katz a la Galeria Javier López & Fer Frances

La Galeria Javier López & Fer Frances presenta per primera vegada a Madrid una exposició dedicada als cartrons de l’artista nord-americà Alex Katz (Nova York, 1927). Els monumentals cartrons que li serveixen de dibuixos preparatoris per a les seves pintures s’han exposat en comptades ocasions, la primera va ser al Museu Albertina de Viena en 2005. A la mostra organitzada per la galeria a la primavera de 2014 per presentar la seva sèrie Red Hat es van incloure les quatre fases del treball del pintor: estudis a l’oli sobre taula, dibuixos a carbonet, cartrons per traslladar la composició a la superfície de la tela abans d’aplicar els colors i les pintures finals. Cartoons proposa un recorregut per la seva trajectòria de les cinc últimes dècades a través de magistrals exemples dels dibuixos que ha emprat en pintures emblemàtiques com Face of the Poet (1972), Eleuthera (1984), Big Red Smile (1993-94), Visor (2003) o Bathing Cap Ada (2010).

Actualment, Alex Katz és reconegut com un dels principals artistes nord-americans, però la seva obra no es va exposar a nivell internacional fins a la dècada de 1970 i la seva influència s’ha fet més notable des de finals dels anys 80. Basant-se en l’all – over del expressionisme Abstracte, va perseguir un acostament original a la pintura figurativa abans del sorgiment del Minimalisme i el Pop Art. Katz representa de manera icònica en grans formats motius de l’escena artística i cultural novaiorquesa, de la vida de la classe benestant i de la societat de oci i consum del seu temps. El dibuix és una part essencial en el seu mètode de treball, li permet observar la llum, ajustar el disseny, equilibrar la composició, establir l’escala correcta i crear un estat d’ànim, per aconseguir en les seves pintures l’estètica freda del present immediat.

