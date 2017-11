Alejandra Atarés se incorpora al portfoli de la galeria Víctor Lope

Una nova artista s’afegeix al portfoli de la galeria Víctor Lope d’Art Contemporani de Barcelona: Alejandra Atarés (1987, Saragossa). Sempre pinta figures femenines d’esquena, amb robes estampades, colorista, entre pop i primavera, entre lluminosa i il·luminada, entre lúdica i fonda, entre clàssica i futurista. Alejandra Atarés sembla molt segura perquè lluita La seva naturalitat potencia el seu talent plàstic. Pinta natures i jardins, figura d’esquena: ho fa amb netedat i decisió. El tema no és determinant, importa el com, el que hi ha a sota. Les seves obres podrien ser un cartell, una il·lustració, però el que fa és un nou japonisme, distant de les estampes orientals a l’ús. Identifica l’oli amb la sobrietat i els colors brillants amb la fantasia.

Entre els seus referents hi ha Francesca de Mattio, Rosson Crow, Beatriz Milhazes, Vicky Iranzo i Laura López Balza.

Etiquetes: Alejandra Atarés · Galeria Victor Lope Art Contemporani