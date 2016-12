Aldo Urbano i Ayelen Peressini a la Fundació Arranz-Bravo

bernat puigdollers

La Fundació Arranz-Bravo de l’Hospitalet de Llobregat es consolida un cop més com a referent en el camp de les arts plàstiques. Aquest cop ho fa en col·laboració amb la Fundació Guasch Coranty, de llarga trajectòria en el foment i el suport per als artistes més joves. La Fundació Arranz-Bravo ha seleccionat dos artistes becats per la Fundació Guasch Coranty amb la intenció de servir de plataforma de difusió i creixement per als joves creadors.

La FAB arrisca de nou amb una exposició que confronta i fa dialogar l’obra de dos artistes de naturaleses diverses: Ayelen Peressini i Aldo Urbano. Han confiat la tasca del comissariat al jove crític Jordi Garrido, que ha trobat en l’obra de tots dos artistes –més enllà de les barreres formals– una reflexió sentida d’interacció i diàleg amb l’espai.

El caràcter sobri, de línia neta i gairebé oriental d’Ayelen contrasta amb el caràcter colorista i fresc d’Aldo Urbano. Tanmateix, tant l’un com l’altre interpel·len l’espai. Tenen una preocupació directa a incidir i transformar l’espai expositiu encara que ho facin des de punts de vista i bagatges diferents. Jordi Garrido ens explica que la seva obra arrenca des del principi de la necessitat interior de la qual ens parla Kandinski. Tant l’un com l’altre duen a terme una obra introspectiva, d’autoconeixement i reflexió en la qual ens podrem endinsar a partir del 24 de novembre fins al 5 de febrer a la seu de la Fundació Arranz-Bravo.

A les imatges, a dalt, obra de Urbano i a sota de Peressino.





Etiquetes: Aldo Urbano · Ayelen Peressini · Fundació Arranz-Bravo · Fundació Guasch Coranty