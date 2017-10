“Actes de comunicació” o la impossibilitat de comunicar-se, segons Pablo Bellot

L’artista alacantí Pablo Bellot presenta l’exposició Actes de comunicació al Centre del Carme Cultura Contemporània de València. La mostra reuneix unes quantes instal·lacions que giren entorn a la incapacitat de l’individu contemporani de comunicar. Aquesta exposició és la segona mostra de les seleccionades dins de la primera convocatòria d’Escletxes, de producció i suport a la investigació.

Segons el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, “l’art com a catalitzador de sentiments també pot expressar ràbia, inconformisme o lluita. Pablo Bellot ens presenta una mostra en què a més d’alertar sobre el problema de la desinformació, davant de l’excés de missatges a què estem sotmesos diàriament, la seua exposició és un intent per fer-se sentir, una lluita per la llibertat d’expressió”.

En aquest sentit Pérez Pont ha matisat que “el Centre del Carme a més de recolzar el sector artístic amb les 13 convocatòries que hem llançat fins a la data, la nostra filosofia inclou donar veu a la ciutadania i a les seues inquietuds amb exposicions com València Capital Animal”.

Segons Bellot “quan es creix escoltant música punk dels anys 80 com ‘Agotados de esperar el fin’ de Los Ilegales la teua visió del món és molt diferent”. L’artista reconeix que gràcies a Escletxes ha fet per fi l’exposició que volia. Després de 15 anys de trajectòria professional en què ha obtingut diversos premis i ha exposat en diferents ciutats espanyoles, el pintor Pablo Bellot abandona el llenç, que substitueix per un cotxe cremat, i el pinzell, per una pedra “de la fi del món”. Per a l’artista la comunicació del món contemporani s’ha trencat i el missatge ha sigut substituït per “actes de comunicació” per a fer-se sentir.

L’individu contemporani, que viu immers en l’era de la comunicació i la informació, paradoxalment és incapaç de comunicar a l’estar sotmès a un estat d’impossibilitat de ser, de queixa, de reivindicació, d’alleujament, de desig. El missatge es dilueix entre la velocitat actual i la saturació que impedeix viure el present, existint en un etern passat des del que no s’albira futur.

L’individu està abocat a utilitzar l’acte com a missatge, només queda el crit i la punyalada sobre la taula com a mitjà d’expressió. L’acte des d’un punt de vista punk i subversiu que declara les seves intencions, sentiments i pors en una societat inestable i impossible de pressentir. Llavors només hi ha un últim acte de comunicació desesperat quan el diàleg ja no és efectiu i només es pretén advertir per a poder continuar, per un pensament lliure i una comunicació real. Senyals de fum, el so d’una pedra, vibracions, el Morse lumínic o el fum de salvament marítim…

Pablo Bellot porta 4 anys treballant en aquesta investigació de la qual han sorgit ja 22 “actes de comunicació”. El Centre del Carme n’exhibeix els 8 últims i entre ells l’artista reconeix que “per fi he reunit els recursos necessaris per a exhibir ‘Senyals de fum’ com a instal·lació”. Al fil de l’exposició el pròxim 8 de desembre el Centre del Carme acollirà un concert del grup valencià de post-punk, Alfa Estil.

