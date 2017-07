Hugo Fontela mostra els seus últims treballs

La Sala d’Exposicions de la Fundació José Cardín Fernández de Villaciosa, carrer Eloísa Fernández 2 de Villaviciosa (Astúries), presenta del 7 de juliol al 15 de setembre de 2017 en col·laboració amb la Galeria Marlborough i l’artista, la mostra Hugo Fontela. Borinquen paintings.

Els treballs exposats són el resultat d’una una estada a l’illa de Puerto Rico. Comissariada per Juan Carlos López Quintero, curador cap del Museu d’Art de Puerto Rico la mostra, formada per 22 pintures de petit format, estarà acompanyada de l’edició d’un catàleg on es recollirà tota l’obra exposada, així com el seguiment fotogràfic de tot el procés creatiu realitzat per la fotògrafa Carmen Figaredo durant l’estada de dos a l’illa carib.

López Quintero destaca en el text que acompanya el catàleg sobre la pintura d’Fontela “Sembla no haver porta en l’art d’Hugo Fontela, no podem entrar ni recórrer els paratges d’aquest singular pintor viatger, rememorar els llocs, descriure els seus detalls. Però potser, i això és més important, puguem reviure les meditacions del pintor, les seves vivències. Quin és el llindar de la seva pintura? Una pregunta que els grans artistes sembren a la mirada de l’espectador. Com bé ho expressava Merleau-Ponty, la pintura i el pintat no poden distingir-se, el cos de la pintura és el cos del pintor.

Fontela ens convida a aturar-nos entre el límit del visible i l’invisible per sentir sobre la tela i el nostre cos el tramat del món. La seva pintura ens convida i ens atura, ens provoca i ens exigeix ​​despertar la mirada i obrir els ulls. ” Hugo Fontela (Grau, Principat d’Astúries, 1986), que ha viscut i treballat els últims deu anys a Nova York, ha rebut recentment el premi Princesa de Girona de les Arts i les Lletres (2014) i forma part de la prestigiosa galeria internacional Marlborough, sent un dels artistes espanyols de major projecció dins de la seva generació.

A la imatge, Hugo Fontela a la platja Sucia, a Puerto Rico. Foto: Carmen Figaredo.

