600 joves han participat a la 22 edició del certamen Foto Jove

El 7d’abril de 2017 ha tingut lloc la entrega dels 30 premis del certamen de fotografia Foto Jove que arriba enguany a la seva 22 edició.

En la present edició, el tema principal d’aquest concurs organitzat per la regidoria d’Educació i comissariat per Pilar Negredo ha estat “La màgia dels objectes”. Hi han participat un total de 600 joves d’edats compreses entre els 8 i els vint anys de 25 centres d’ensenyament. Cada participant ha presentat cinc fotografies relacionades amb el tema principal: “Retracte amb objecte”, “Bodegó”, “Objecte desubicat”, “Objecte simple” i “Us d’un objecte”.

Els resultats d’aquest treball fotogràfic realitzat per joves mallorquins es podran veure des d’avui i fins dia 7 de maig al pati del Casal Solleric. Enguany s’han lliurat més de 30 premis als guanyadors de les tres categories: de 8 a 12 anys, de 13 a 15 anys i de 16 a 20 anys.

Foto Jove ha esdevingut una activitat de referència per al jovent de diferents edats es posen a prova per a comprovar la seva capacitat artística i fotogràfica. La imaginació, la mirada fotogràfica i l’enginy es posen de manifest en aquesta exposició. Aquest certamen, a més, és una plataforma perquè els joves i les joves fotògrafes es donin a conèixer dins l’àmbit cultural de Palma i puguin continuar fent feina amb intervencions artístiques.

Foto Jove ha comptat amb els següents col·laboradors: Contratas Bartolomé Ramón, CEF, Foto Ruano, El Corte Inglés, Casa Vila, Cines de Palma, EDIB i les llibreries Baobat i Quart Creixent.

A la imatge, fotografia de Vicente Chaudhuri (IES Son Pacs). Primer Premi CEF (Centre d’Estudis Fotogràfics).

