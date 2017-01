36 galeries, d’elles 12 extrangeres, a Art Madrid 2017

La fira d’art contemporani Art Madrid celebra su dotzena edició del 22 al 26 de febrer de 2017 a la Galeria d’Cristall de CentroCentro Cibeles, amb 43 galeries i una significativa participació d’expositors internacionals.

En el programa general d’ Art Madrid’17 participen 36 galeries, una nodrida representació de galeries procedents de tot Espanya, retrat de la varietat i calidad dels Nostres artistes contemporanis i emergents; i una bona mostra de galeries estrangeres Arribades des de la Xina, Letònia, Cuba, Costa Rica, Itàlia o Portugal, entre d’altres països. En total, a aquesta edició participin un 30% de noves galeries.

Les 24 galeries espanyoles presents a Art Madrid’17 són: les catalanes 3 Punts Galeria, Galeria Marc Calçada, Galeria Miquel Alzueta, a les que s’incorporen aquest any les Alonso Vidal i Galeria Zielinsky Contemporary Art, Totes elles de Barcelona. De Llevant arribin les valencianes Alba Cabrera Gallery i Benlliure, i les Galeria L’Aurora i Galeria Leúcade. Des de Galícia presenten les seves propostes les Moret Art (La Corunya), Montenegro (Vigo) i Luisa Pita (Santiago de Compostel·la). El Principat d’Astúries estarà representat per Aurora Vigil-Escalera Galeria d’Art (Gijón) i Arancha Osoro (Oviedo); des de Cantàbria participen la Galeria Espiral (Noja), des de Bilbao la galeria Vanguardia i des Palma de Mallorca Pep Llabres Art Contemporani. Entre les participen Rodrigo Juarranz (Aranda del Duero) i les madrilenyes Kreisler, BAT Alberto Cornejo, Estampa, Galeria Jorge Alcolea, Galeria Hispànica Contemporània (Madrid, Mèxic D.F.) i Galeria 6mas1.

Les 12 galeries estrangeres que participen són: Arionte Art Contemporània (Catània, Itàlia), Galleria Unique (Torí, Itàlia), Art Lounge Gallery (Lisboa, Portugal), Nuno Sagrament Art Contemporânea (Ílhavo, Portugal), Art Perifèrica (Lisboa, Portugal), Collage Havana (l’Havana, Cuba), Galeria Moleiros / Estudi Art Contemporani (Cuba), Klaus Steinmetz Contemporary Art (Sant Rafael d’Escazú, Costa Rica) que participa per primera vegada a la fira, Maksla XO gallery (Riga, Letònia), Norty Paris (Carrières-sur-Seine, França), Schmalfuss Berlin (Berlín, Alemanya) i Yiri Arts (Taipei, Taiwan).

Comité de selecció

El comitè de selecció d’Art Madrid’17, format per l’especialista en mercat de l’art internacional Àngel Samblancat; els galeristes Javier López Vélez, de 3 Punts (Barcelona) i Ricardo Tenreiro da Cruz, d’Art Lounge (Lisboa); el comissari independent Carlos Delgado Majordom i el teòric i crític d’art Alfonso de la Torre, ha valorat més de 100 propostes per fer el millor programa possible, un programa en el que prima la qualitat, sense oblidar el potencial de vendes. “No és només una fira d’art de referència a Espanya, ja és també una referència europea. En l’edició del 2017 el Comitè ha confirmat que Art Madrid és una fira d’art de qualitat internacional”, apunta el galerista portuguès Ricardo Tenreiro. “Art Madrid s’ha convertit en una Fira no-dogmàtica, on projectes d’autors consagrats es troben amb joves artistes sota l’epígraf comú de la qualitat. Han estat propostes d’extraordinària serietat “, ha destacat Alfonso de la Torre. “El nostre país està necessitat de propostes artístiques diverses siguin del caire que sigui: emergents, consagrades, secretes, en xalets, irreverents, en hotels … Hem d’aconseguir que el nostre encarcarat mercat prengui una mica d’aire fresc”, afegeix el crític d’art.

Programa One Project

El Programa One Project, compost per vuit projectes en format ‘solo-show i comissariat per Carlos Delgado Mayordomo presenta en aquesta ocasió una selecció de 8 artistes espanyols llatinoamericans quereflexionen sobre els conceptes de territori, desplaçament i identitat. són: Rubén Martín de Lucas (Madrid, 1977). Galeria BAT Alberto Cornejo (Madrid); Mariajose Gallardo (Villaf. de los Barrs, Badajoz, 1978). Espai Olvera (Sevilla); Irene Creu (Madrid, 1987). Fifty Dots Gallery (Barcelona); Renato Costa (Rio de Janeiro, Brasil, 1974). Galeria Javier Silva (Valladolid); Acaymo S. Costa (Las Palmas de Gran Canària, 1983). Galeria L’Illa (Madrid); Keke Vilabelda (València, 1986). Kir Royal Gallery (Madrid); Eloy Arribas (Valladolid, 1991). Silves Art Contemporani (Huércal-Overa, Almeria) i Ernesto Rancaño (l’Havana, Cuba, 1968), South Border Gallery (Beirut, Líban).

Propostes destacades

La 12a edició d’Art Madrid és l’edició dels artistes, creadors de reconeguda carrera dins i fora de les nostres fronteres, i emergents amb estil i projecció destacats per la crítica. Entre altres artistes, en Art Madrid’17 veurem a Julio Falagán (Valladolid, 1979), amb la peça en gran format que culmina la seva sèrie de cels (acoblaments de cels de paisatges populars i marcs), la de majors dimensions i major càrrega conceptual; a l’artista basca Rut Olabarri (Bilbao, 1962) que transforma l’estand de la galeria Vanguardia a un temple per a la Diosa Mari i aborda així el tema de matricalisme basc i el simbolisme del folklore; a Robert Ferrer i Martorell (València, 1978) que, després d’un any rodó en fires internacionals (ArtLima, Volta New York Art Fair, SP-Art Sao Paulo …) i exposicions a París i New York, presenta a Art Madrid part de la seva sèrie Porta a l’invisible, en la seva línia d’universos encapsulats de niló, paper, fusta i metacrilat. L’obra de Carmen Calvo (València, 1959), una de les artistes espanyoles amb més prestigi internacional i Premi d’Arts Plàstiques el 2013, també serà present a la fira. L’art urbà, que ja ha ocupat amb motiu galeries i museus, també estarà a Art Madrid’17 en diversos projectes com “Passat, present i futur. 6 propostes / 6 artistes ” de la galeria Kreisler, una selecció d’artistes de diferents generacions i estils des de l’abstracció fins a la figuració i entre els quals es troba Okuda Sant Miquel (Santander, 1980) l’autor de Kaos Tremp, reinterpretació de l’església de Llanera (Astúries) en un lloc de referència cultural en ple segle XXI, les formes geomètriques multicolor es fonen amb criatures sense identitat en una mena de Surrealisme Pop que ha envaït carrers i galeries de l’Índia, Moçambic, EUA, Japó, Brasil, Mèxic i tot el continent europeu. En aquesta línia també treballa Louis Lambert (3TTMAN) (Lilla, 1978), artista urbà que ha volgut desdibuixar les fronteres entre l’art i l’artesania usant materials toscs (com el ciment) i temes populars a els quals canvia el marc al qual se solen ajustar.

Com a avançament, en l’edició de Art Madrid’17 el Programa Paral·lel d’activitats estarà íntegrament dedicat a la relació de l’art amb la tecnologia, ja sigui com a eina, com a inspiració, com a escenari o com a excusa.

Galeries participants

Programa General

3 Punts (Barcelona) / 6mas1 (Madrid) / Alba Cabrera (València) / Alonso Vidal (Barcelona) / Arancha Osoro (Oviedo) / Arionte Art Contemporània (Catània, Itàlia) / Art Lounge Gallery (Lisboa, Portugal) / Art Perifèrica (Lisboa, Portugal) / Aurora Vigil-Escalera Galeria d’Art (Gijón) / BAT Alberto Cornejol (Madrid) / Benlliure (València) / Collage Havana (Cuba) / Espiral (Noja, Cantàbria) / Estampa (Madrid) / Galeria Hispànica Contemporània (Madrid, Mèxic D.F.) / Galeria Moleiros_Estudio Art Contemporani (Cuba) / Jorge Alcolea (Madrid) / Klaus Steinmetz Contemporary Art (Sant Rafael de

Escazú, Costa Rica) / Kreisler (Madrid) / L’Aurora (Múrcia) / Leúcade (Múrcia) / Luisa Pita (Santiago de Compostel·la) / Maksla XO Gallery (Riga, Letònia) / Marc Calzada (Barcelona) / Miquel Alzueta (Barcelona) / Montenegro (Vigo) / Moret Art (La Corunya) / Norty Paris (Carrières-sur-Seine, França) / Nuno Sagrament Art Contemporânea (Ílhavo, Portugal) / Pep Llabres Art Contemporani (Palma de Mallorca) / Rodrigo Juarranz (Aranda del Duero) / Schmalfuss Berlin (Berlín, Alemanya) / Unique Galleria (Torí, Itàlia) / Vanguardia (Bilbao) / Yiri Arts (Taipei, Taiwan) / Galeria Zielinsky Contemporary Art (Barcelona)

One Project

Rubén Martín de Lucas (Madrid, 1977). Galeria BAT Alberto Cornejo (Madrid) // Mariajosé Gallardo (Villaf. Dels Fangs, Badajoz, 1978). Espai Olvera (Sevilla) // Irene Creu (Madrid, 1987). Fifty Dots Gallery (Barcelona) // Renato Costa (Rio de Janeiro, Brasil, 1974). Galeria Javier Silva (Valladolid) // Acaymo S. Costa (Las Palmas de Gran Canària, 1983). Galeria L’Illa (Madrid) // Keke Vilabelda (València, 1986). Kir Royal Gallery (Madrid) // Eloy Arribas (Valladolid, 1991). Silves Art Contemporani (Huércal-Overa, Almeria) // Ernesto Rancaño (l’Havana, Cuba, 1968), South Border Gallery (Beirut, Líban).

A la imatge, Os i formigó de Keke Vilalbelda que presentarà Kir Royal Gallery.

Etiquetes: Art Madrid 2017