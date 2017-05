33 projectes a la quarta edició de l’Embarrat

gisela chillida

L’Embarrat, Festival de Creació Contemporània de Tàrrega arriba aquest 2017 a la quarta edició. Pluridisciplinari i transversal, aposta per donar visibilitat a creadors emergents de qualsevol nacionalitat i disciplina artística: videoart, performances, fotografia, art sonor, instal·lacions, il·lustració…

Sorgit l’any 2014 per iniciativa de Natàlia Lloreta i Jesús Vilamajó –fundadors de la desapareguda empresa de gestió cultural Intersecció i de la revista impresa de caràcter local Londarí– en commemoració del centenari de Cal Trepat, el festival duu el nom d’un complex sistema de transmissió que a través de corretges, politges i un únic motor posava en marxa les màquines industrials. De manera similar, Embarrat vol ser la guspira que engegui iniciatives que utilitzen l’experimentació i l’exploració de nous llenguatges artístics com a via d’expressió.

En diàleg amb l’origen fabril del recinte on es fa, proposa cada any un tema sobre el qual han de versar les obres, prenent com a premissa “que els artistes facin pensar des de la contestació social”, explica Natàlia Lloreta, codirectora del festival. Així, en la primera edició, “El capital” de Marx fou el fil conductor de les propostes. El segon any, el tema escollit fou l’alienació. L’última va centrar la proposta artística en el concepte en desús.

Enguany, les obres s’inspiren en la peça musical més llarga i lenta de la història: As Slow As Possible, de John Cage. Així, es proposa la lentitud com a tàctica per fer front al temps fabril del rellotge i desactivar el frenesí i l’acceleració, hereus de la Revolució Industrial.

33 projectes de 215 candidatures. Els comissaris, Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó, han seleccionat 33 projectes d’entre les 215 candidatures locals i internacionals que s’han presentat. Aquest any, els finalistes han estat Andrés Galeano, My Lindh, Marta Bisbal, Daniel Ortega Buitrón, Ferran Lega, Xavi Lloses, Stefanie Herr, Minja Gu, María Sanchez, Ro Caminal, Helena Vinent, Laura Lanelli, Pedro Torres, Alexandra Garcia, Gerard Cuartero, Bel Fullana, Olenka Macassi, Sofia Montenegro, Sofía Estévez, Fermín Díez de Ulzurrun, Jordi V. Pou, Rafael Cañete, Olivia Vivanco, Anna Irina Russell, Marcelo de la Fuente, Abel Jaramillo, Christina Schultz, Alessandra Miranda Castro, Peio Izcue, Albert Gironès, Sunette Viljoen, Daniel Moreno i David Giribet.

Un jurat format per Cèlia del Diego (directora del Centre d’Art La Panera); Frederic Montornés (comissari independent); David G. Torres (crític d’art i comissari independent); Ramon Sicart (galerista); Roser Miarnau (historiadora d’art i tècnica del Museu J. Trepat) i Anselm Ros (comissari de l’IEI) atorgarà els dos premis: premi Embarrat a la millor obra, dotat amb 1.500 euros, i premi Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) al millor artista, a qui se li oganitzarà una exposició individual a la Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida durant el 2018.

Durant el cap de setmana en què tindrà lloc l’Embarrat (del 26 al 28 de maig), a més a més de l’exposició La gran màquina, que es podrà visitar del 26 de maig al 4 de juny, a les naus modernistes del Museu J. Trepat de Tàrrega, està prevista una àmplia i variada programació que vol acostar-se a un públic local multigeneracional: un concert participatiu entre l’Escola de Música, el Centre de Formació La Solana i el col·lectiu de soundpaintig Free’t; un vermut electrònic a càrrec del jove productor musical d’Oviedo SkyGaze; una conferència performàtica sobre el temps i la seva mesura a càrrec d’Alexandra Laudo, o una taula rodona amb els artistes seleccionats.

Etiquetes: Embarrat 2017