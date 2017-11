“1711” de Rafa Anel a l’hotel Eurostars Central 4 *

El 17 de novembre a les 20 h. l’hotel Eurostars Central 4 * de Madrid acull la nova exposició de Rafa Anel, titulada 1711. En aquesta sèrie l’artista lleonès presenta els seus últims treballs, que reflexionen sobre la immensitat dels paisatges i la solitud de l’ésser humà i en la societat actual.

En 1711 conviuen els Habitants, obres de petit format realitzades amb resines i pols de marbre, metàfores íntimes de la solitud de l’ésser humà; i diversos llenços de gran format, en què el traç es torna més agitat, deixant a l’espectador només davant imponents espais representats.

Rafa Anel recorre l’horitzó de la seva terra natal mantenint la línia de minimalisme estètic d’aquests últims anys. No li interessa la representació d’una vista determinada, sinó la solitud que subjau després d’aquesta immensitat. Els volums, la matèria i els colors constitueixen el seu mitjà d’expressió i l’ajuden a deconstruir aquestes vistes que parteixen de la realitat fins el pictòric, i d’aquí a una abstracció pràcticament absoluta, provocant una reacció en l’espectador més gran que si contemplés el paisatge en si mateix.

“La meva obra se centra en l’anàlisi de la paradoxa de la hipermodernitat. Com més tenim, com més consumim, més busquem la reflexió, l’espiritualitat “, explica aquest artista que ha experimentat amb l’informalisme, evolucionant cap a una abstracció subtil i passant per una etapa pop de retrats a gran format.

