La Renaixença Maya d’Okuda San Miguel desembarca a EUA

Corey Helford Gallery, 571 S Anderson St de Los Angeles (Califòrnia) presenta l’exposició Mayan Renaissance de l’artista espanyol Okuda San Miguel de l’1 al 29 d’abril.

Okuda San Miguel ha creat una col·lecció per a aquesta exposició reflex del món d’avui, representant des de la situació política a icones socials passant per avatars socials d’actualitat -com el projecte de mur de Donald Trump o el debat sobre el racisme- i una diversitat de altres artistes en els quals troba inspiració. L’artista reinterpreta imatges clàssiques a través d’una lent contemporània, que barreja personatges indígenes i mitologia grega dins del seu propi estil distintiu d’estructures i patrons geomètrics.

L’artista també juga amb escultures clàssiques que ha utilitzat en anteriors exposicions. Aquesta vegada ens mostra la seva versió de l’Èxtasi de Bernini, l’Estàtua de la Llibertat o Perseu sostenint el cap de Medusa. Tot això es barreja amb els colors dels teixits ètnics que utilitza per decorar els cossos dels personatges que es poden veure en les seves pintures.

En aquest període més madur en la carrera d’Okuda, viatjar i pintar al voltant del món és una de les seves fonts més importants de la inspiració. Conèixer i entendre les diferents cultures que ens envolten li dóna la sensibilitat per expressar situacions comunes però sempre des d’un punt de vista positiu i colorit.

El resultat d’aquesta trajectòria és una versió personal del Surrealisme Pop, molt reconeixible per a tothom.

A la imatge, obra d’Okuda San Miguel.

Etiquetes: Corey Helford Gallery · Okuda San Miguel