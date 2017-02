César Ordóñez torna a La Peña Business Club

César Ordóñez presenta fins al 20 de març, Tokyo Íntim a La Peña Business Club al Passeig de Gràcia 61, 3º de Barcelona, espai expositiu singular situat en un centre d’emprenedors a la tercera planta d’una finca règia.

La mostra, comissariada per Frédérique Stern Lafont, està integrada per una selecció de 3 de les seves sèries més conegudes (“Ashimoto”, “La intimitat”, i la més recent “Tokyo Blur”), totes elles realitzades a la capital nipona; una ciutat amb la qual l’autor manté una intensa relació creativa des de fa anys.

La novetat i singularitat d’aquesta exposició és la reunió d’aquestes 3 sèries en un mateix espai per primera vegada, fet que que genera noves ressonàncies i sinergies entre elles. Des de l’efecte seductor d’allò que intuïm però no veiem a Ashimoto, fins al dens i nocturn blanc i negre de Tokyo Blur, passant per la pausa i la intenció que La intimitat confereix a tota la seva obra. L’ en ple Passeig de Gràcia.

César Ordóñez (Barcelona), fotògraf amb una dilatada trajectòria professional, desenvolupa la seva activitat principalment entre la seva ciutat natal i Tòquio. Amb un estil vital i generalment indirecte, la seva obra està centrada en la bellesa de l’existència i la seva fragilitat. Utilitza el llenguatge visual com a eina per suggerir un canvi de consciència. Explorant com els nostres pensaments, sentiments i actituds, influeixen en el nostre entorn i en l’esdevenir diari de les societats en què vivim, i viceversa.

A la imatge, “Tokyo Blur”, César Ordóñez, 2017.

Etiquetes: César Ordoñez · La Peña Bussiness Club