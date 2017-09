Yvorypress del carrer Comandante Zorita, 48 de Madrid presenta del 14 de setembre al 28 d’octubre From the Orchard to the Garden d’Yves Berger. La mostra inclou obra recent en paper realitzada mitjançant tècniques diferents: monotips de pomes, creats durant la primavera del 2016, gravats i dibuixos al pastel realitzats en un jardí botànic alpí durant el mes de juny del 2016.

