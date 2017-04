Yukio Murata exposa a la Galeria Yusto/Giner

annaïs miró

Del 5 de maig al 19 de juny, la Galeria Yusto/Giner, al carrer Madera, 9, de Marbella, acull l’exposició Bohemians, de l’artista japonesa Yuko Murata (Kanagawa, 1973). La composición simple de línies i formes minimalistes de Yuko Murata està influenciada per la pintura tradicional japonesa del segle XVIII. L’objecte dels seus quadres prové de postals antigues, fulletons turístics i enciclopèdies. Murata desvesteix imatges d’objectes i llocs especifics i les converteix en pintures que floten a l’espai i podrien pertànyer a qualsevol lloc. La seva pintura, fusió entre orient pels seus temes i occident per la seva tècnica beu de la pintura xinesa en tinta en què l’artista era desafiat a crear i composar amb un mínim de colors i objectes. Les obres de Yuko, olis de petit format en llenç i fusta, són d’una simplicitat essencial, desproveïts de qualsevol element innecessari. En els seus treballs recorre a temàtiques que evoquen la naturalesa, paisatges i animals, especialment cignes. Aquesta au, gran protagonista i eix central de Bohemians, és la font d’inspiració de la japonesa per considerar-lo un animal solitari. El cigne encarna per a l’artista la bellesa solitària que desitja plasmar en les seves obres.

