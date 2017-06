Yoyo Maeght porta Aki Kuroda a l’Espai K

L’obra de l’inclassificable artista Aki Kuroda (Kyoto,1944) només ha estat exposada a Catalunya i a Espanya a la galeria Maeght de Barcelona el 1988, gairebé fa 30 anys. Ara, de la mà de la galerista Yoyo Maeght, el podrem veure a Sant Feliu de Guíxols en una exposició organitzada per l’associació cultural Aleph en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Es fa difícil definir Kuroda. L’escriptora Marguerite Duras assimila la seva pintura a una forma d’escriptura, “elogi últim d’un artista per a qui tot és literatura”. Kuroda s’ha fet difícil de veure al nostre país perquè està constantment als circuits internacionals: Estats Units, Japó, Xina, França i per tot Europa. La seva obra juga amb l’espai-temps, el cosmos, l’univers i el pensament. Per aquesta raó, no va dubtar a relacionar-se amb grans científics, astrofísics com Hubert Reeves o els creadors del coet Ariane. Molt proper a l’àmbit literari, és amic de Pascal Quignard, Philippe Lacoue-Labarthe o Michel Foucault que han escrit sobre la seva obra o dels quals ha il·lustrat els seus llibres. L’exposició de Kuroda, que ell ha volgut titular: “Near the sea” (“A prop del Mar”) es podrà veure a l’Espai K de l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols des del 17 de juny fins el 20 d’agost.