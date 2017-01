XII Mostra de Cinema Africà al Museu del Cinema

Des de fa dotze anys i de manera ininterrompuda des de l’Aliança Francesa i el Museu del Cinema s’organitza una mostra de cinema africà. La mostra pretén oferir a l’espectador una sèrie de materials inèdits que mostrin el continent africà a través dels ulls i les càmeres dels seus directors i directores. El desenvolupament del cinema com a indústria i com a mitjà d’expressió a l’Àfrica varia segons els països colonitzadors de cada àrea, però la producció cinematogràfica africana és abundant i interessant alhora que desconeguda. En aquesta edició s’han escollit quatre pel·lícules que tenen com a protagonistes les dones africanes. Són tres ficcions i una pel·lícula d’animació que ens permetran conèixer aquesta filmografia massa vegades oblidada.

La primera sessió serà el dia 3 de febrer i es projectarà la pel·lícula angolesa Alda et Maria (Alda i Maria), de Maria Esperança Pascoal. El film se situa a Lisboa a l’estiu 1980. Dues germanes de setze i disset anys arriben d’Angola fugint de la guerra. Soles i desemparades, l’Alda i la Maria hauran d’aprendre a sobreviure sense diners, en un barri gris i contaminat dels afores d’aquesta ciutat estrangera.

El dia 10 de febrer la protagonista serà la pel·lícula d’animació Aya de Yopougon, una producció compartida entre França i Costa d’Ivori dirigida per Marguerite Abouet i Clément Oubrerie. A finals dels setanta, a la Costa d’Ivori, a Yopougon, barri popular d’Abidjan. És aquí on viu l’Aya, 19 anys, una noia seriosa que prefereix quedar-se a casa estudiant que sortir amb les seves amigues. Passa el temps entre l’escola, la família i les seves dues millors amigues: Adjoua et Bintou, que al vespre només pensen a anar de gresca d’amagat.

El film Le challat de Tunis (El challat de Tunísia), de Kaouther Ben Hania, es podrà veure el dia 17 de febrer. La pel·lícula ens situa abans de la revolució. Un home en moto, armat amb una navalla d’afaitar, marca les natges d’aquelles dones que tenen la mala sort de creuar-se en el seu camí. Se l’anomena el Challat, el tallador. Notícia sensacionalista local? Manipulació política? Però ningú l’ha vist mai. Deu anys més tard, una jove realitzadora decideix investigar per elucidar el misteri del Challat de Tunísia.

La darrera sessió (24 de febrer) ens farà viatjar a Sud-àfrica a través de la pel·lícula Lettre d’amour zoulou (Carta d’amor zulu), de Ramadan Suleman. A Johannesburg, dos anys més tard de les primeres eleccions democràtiques, la periodista Thandeka viu en el malson del passat del seu país. Un dia una senyora gran es presenta a la redacció del diari. Vol que Thandeka trobi els assassins de la seva filla. Les dues dones inicien una investigació difícil que permetrà revelar el poder que encara té l’apartheid.

Tots els films es projectaran en versió original subtitulada al castellà. Recordem que totes les projeccions són gratuïtes i l’aforament és limitat. L’assignació de places es farà per estricte ordre d’arribada.

