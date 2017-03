Xerrada sobre la Barcelona dels 70 a la Casa Elizalde

annaïs miró

El dia 14 de març de 2017, al Centre Cultural La Casa Elizalde, del carrer València, 302 de Barcelona, tindrà lloc la xerrada Els 70: quan va canviar la llum. El projecte fotogràfic Finestres de la memòria organitza una trobada entre l’antropòleg Manuel Delgado i el periodista Guillem Martínez per conversar sobre mites, iconografies i quotidianitat, i per parlar i qüestionar la Transició. L’acte es realitza en motiu de l’exposició que s’inaugurarà el 25 de maig sobre fotografia domèstica a l’Eixample dels anys 70. Aquesta exposició pretén mostrar les fotografies que han cedit els veïns de l’Eixample al fons fotogràfic de Finestres de la memòria. Es tracta d’imatges que reflecteixen la situació de canvi polític i social que es vivia en aquella època a Barcelona. Imatges que mostren noves maneres de fer en el terreny social i afectiu, noves pràctiques culturals, nous espais i objectes de consum, i també el compromís polític o l’activisme veïnal que va representar la dècada de 1970, un “temps pont” cap a l’estructura social global actual. La interdependència de les economies i el gran impacte que va tenir en la resta del món, que va resultar en la primera potència econòmica del món -els Estats Units- va quedar prou palès. Tot plegat va iniciar el trànsit cap a la globalitzaciói l’eclosió d’una nova classe mitjana en el món desenvolupat. Els 70 van ser els anys dels grans ideals polítics i socials, el canvi i la controvèrsia estaven a flor de pell. La moda, com els joves, es va imposar forta, i vigorosa amb gran brillantor i color. La moda dels anys 70 va ser una continuació de la moda dels anys 60, amb total llibertat en talls de fantasia i colors variats. El moviment hippy es reflecteix clarament en aquesta dècada i algunes de les tendències es conserven fins al dia d’avui. D’altra banda, l’estil militar també va ser incorporat a la dècada del 70, a través de parques i botes principalment, que van ser portats a la roba civil. També hi va haver un moviment “disc”, que va ser principalemnte imposat per grups de música i després es va estendre a la resta de les persones. Durant aquesta dècada, el més representatiu va ser sens dubte l’ús dels pantalons “peu d’elefant”, d’àmplies botamangas, una mica estrets dalt i que es poden veure a les principals revistes de moda de l’època. Els colors i dissenys més característics van estar influenciats per l’aportació de la música “Disc”, un gènere musical d’àmplia repercussió que ràpidament es va fer tota una tendència. La pel lícula “Saturday Night Fever” o “Fiebre del Sábado Noche”, protagonitzada per John Travolta i Karen Lynn Gorney, va ser el clar exponent d’aquest estil.

