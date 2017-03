Xerrada de Joan Casellas i performance de Denys Blacker a Empordoneses 2017

El 25 de març de 2017, en el marc del cicle Empordoneses 2017, es va dur a terme a la Casa Empordà de Figueres, davant una cinquantena de persones, la conferència L’art d’acció: Sistema de comunicació directe, a càrrec de Joan Casellas, artista plàstic, performer i fotògraf documentalista; la performance T’estava esperant, de la performer anglesa Denys Blacker, i la presentació de la primera edició del catàleg 2017 d’Empordoneses.

Pel que fa a la xerrada i la performance, com la resta d’accions del cicle, tenien com a intenció fer reflexionar al públic sobre la presència dels smartphones en les nostres vides. La intenció d’Empordoneses era que dos artistes d’art d’acció i, per tant d’art efímer, exemplifiquessin des del seus àmbits de treball la relació amb aquestes andròmines tecnològiques.

En l’acció de Denys Blacker, es va jugar amb el concepte de telepatia. L’artista anglesa, després de demanar que tots els presents apuntessin el seu número de mòvil en un paper, va escollir a l’atzar un número al que va trucar, i la persona trucada es va incorporar a una acció en què jugant amb un got amb un líquid inflamable i un altre amb vi de Xerez havien d’establir una “conversa” telepàtica.

Pel que fa a la ponència de Joan Casellas va parlar de la diferencia entre l’art d’acció i lart escenic malgrat les confluencies formals respecte a l’espai, el temps i la presencia. Així com de la relació de l’art d’acció i la documentació fotografia, mostrant diferents exemples de fotografies d’acció, des de les col·leccions de postals de Gresol Art fins els cartells de la Muga Caula, totes elles del seu Arxiu Aire.

Respecte catàleg 2017 d’Empordoneses, aquest detalla les peces presentades a l’exposició col·lectiva i multidisciplinària Mobilització que precisament es pot veure fins a finals de mes a la Casa Empordà. La segona edició d’aquest catàleg, es presentarà a Roses durant el mes de juny, coincidint amb la itinerància que Mobilització faci a l’espai Ca l’Anita, i estarà actualitzat conforme als treballs allà presentats.

A la imatge, performance de Denys Blacker (Foto: Joan Casellas, Arxiu Aire).

