Xavier Rodés exposa a la Sala Parés

El dia 12 de gener a les 19.30 h. la Sala Parés de Barcelona inaugura una mostra de Xavier Rodés i Torras. L’exposició és podrà visitar fins al 14 de febrer del 2017. Xavier Rodés ha escollit el camí d’un realisme molt personal per expressar el seu saber pictòric. La seva obra sempre és molt suggeridora i cal destacar-ne el gran domini de la llum, que sap matisar convenientment segons ens descrigui la intimitat d’una natura morta o l’atmosfera d’un paisatge.

A la imatge, detall d’It‘s up to you, oli sobre tela.

