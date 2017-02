World Press Photo València a la Fundació Chirivella Soriano

World Press Photo 16 València celebra el seu acte inaugural el dia 10 de febrer, a les 20 h a la Fundació Chirivella Soriano. L’exposició de fotoperiodisme més prestigiosa del món, que aplega un centenar d’imatges que resumeixen els esdeveniments més significatius del 2015, obrirà oficialment les seves portes al públic el dia 11. La mostra es podrà visitar al Palau Joan de Valeriola fins al 12 de març.

Es tracta de la cinquena edició del certamen, que organitzen Doctornopo i la Fundació Chirivella Soriano amb el suport de Fundació Banc Sabadell, que en aquesta ocasió vol cridar l’atenció i reflexionar sobre la situació dels refugiats i dels desplaçats a tot el planeta. Per a això, gràcies a un acord amb la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV), sota el lema “Podries ser tu”, s’han programat visites guiades i activitats paral·leles que abordaran aquesta problemàtica present en totes les societats.

D’aquesta manera, dues persones refugiades residents a València, Mem Hassaf (Síria) i Claudina García (Colòmbia), amb l’equip de didàctica de la Fundació Chirivella Soriano, realitzaran recorreguts guiats per l’exposició en els quals explicaran les seves vivències i els seus punts de vista sobre el fenomen del desplaçament.

Aquest serà també el tema central de les activitats paral·leles de la mostra: dues taules rodones i un seminari protagonitzats per refugiats i experts, que se celebraran al Col·legi Major Rector Peset. La primera d’elles, el 16 de febrer, tractarà sobre la vulneració de drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA) de les persones refugiades. La segona, el 2 de març, abordarà la persecució per orientació sexual (LGTTBI) i l’asil des de la perspectiva de gènere. Finalment, l’11 de març, es desenvoluparà un seminari sobre el tractament de la informació referida a refugiats, immigrants i desplaçats, dirigida a professionals de la comunicació.

És la 59 edició de World Press Photo a tot el món, en la qual han participat prop de 83.000 imatges de gairebé 6.000 fotògrafs de 128 països diferents. Cada any, el certamen premia les millors obres gràfiques que reflecteixin la realitat periodística del moment. La millor foto del 2015 ha estat per a Hope for a New Life (Esperança per una nova vida), de l’australià Warren Richardson, que va ser presa a la frontera entre Sèrbia i Hongria. La imatge, en blanc i negre, reflecteix com un bebè passa per un forat a través de la barrera que separa els dos països, dels braços d’un home als d’un altre, en un moment de gran tensió pel tancament de fronteres als refugiats.

A la image, Bulent Kilic. Borken Border, 13-15 June. Sanliurfa. Turkey o3.