World Press Photo: comprendre les imatges al CCCB

anna carreras

El CCCB de Barcelona presenta del 9 d’abril al 5 de juny del 2017, World Press Photo.

La Fundació Photographic Social Vision presenta la mostra internacional més important del fotoperiodisme professional al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, una de les poques ciutats del món que mostrarà, a banda de les fotografies guanyadores, els premis del Concurs Narrativa Digital. L’exposició avança les dates previstes i converteix la ciutat en una de les primeres del món a inaugurar-la, un fet que comporta múltiples avantatges. En tractar-se de fotoperiodisme mundial, de notícies i projectes recents, el factor d’actualitat és clau per estar més ben informats gràcies als assumptes que tracta l’exposició. Aquest canvi de dates permet apropar i oferir els continguts al públic de Barcelona just després de fer-se públics al món. També és una resposta al gran èxit de visitants de l’edició anterior –més de 56.000 persones en quatre setmanes–. Photographic Social Vision planteja tots aquests canvis amb l’objectiu d’oferir no només una exposició, sinó una experiència que aprofundeixi en el valor i la funció del fotoperiodisme, i que apropi al públic projectes pràcticament inèdits, no publicats en mitjans nacionals.

Com en cada edició, la fundació complementa el World Press Photo amb la difusió dels premis del Concurs Narrativa Digital, activitats paral·leles amb els autors guanyadors, tallers i classes magistrals per a professionals, projeccions i visites guiades a escoles, col·lectius i nous públics per incidir en el reconeixement de les bones pràctiques documentals. Entre els guanyadors hi ha tres fotògrafs espanyols. Santi Palacios ha estat premiat amb el segon guardó en la categoria Temes d’Actualitat amb la fotografia Abandonats, la imatge d’una nena nigeriana d’onze anys que plora al costat del seu germà de deu anys la mort de la seva mare, a bord d’un vaixell de salvament d’una ONG, el juliol del 2016. Francis Pérez ha guanyat el primer premi de la categoria Natura amb la fotografia Caretta caretta atrapada, que mostra una tortuga marina a la costa de Tenerife enredada en una xarxa de pesca. Jaime Rojo s’ha adjudicat el tercer premi de la categoria Natura, on mostra els estralls del canvi climàtic amb la fotografia Monarques a la neu, una imatge en què es poden veure desenes de papallones mortes a Michoacán, Mèxic, després de ser colpejades per una tempesta de neu. L’alemany instal·lat a Barcelona Daniel Etter ha rebut el tercer premi en la categoria Temes Contemporanis amb la imatge La trampa líbia per als migrants, en què dues refugiades nigerianes ploren i s’abracen en un centre de detenció per a refugiats a Suman, Líbia, l’agost del 2016.

La crisi migratòria segueix estant present en aquesta edició del World Press Photo 17, a més dels conflictes polítics, la mobilitat humana i la influència de la tecnologia en la connectivitat o el tràfic d’informació. També es reflexionarà sobre l’impacte de l’ésser humà en el medi ambient. La directora de Photographic Social Vision, Silvia Olmedes, destaca que la missió de la fundació queda reflectida en el lema Veure per entendre. A través de projectes com ara el World Press Photo Barcelona, la fotografia es converteix en una eina de sensibilització social. Cal comprendre les imatges en tota la seva profunditat i les històries que respiren darrere seu. Els visitants amplien, a través del fotoperiodisme, el seu coneixement i la seva consciència del món i l’actualitat.

A la imatge, Francis Pérez. Caretta atrapada.

Etiquetes: CCCB Barcelona · World Press Photo