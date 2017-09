“William Morris i companyia” a la Fundació Juan March

La Fundació Juan March inaugura el 6 d’octubre l’exposició William Morris i companyia: el moviment Arts and Crafts a Gran Bretanya, mostra que es podrà visitar fins al 21 de gener del 2018.

Aquesta exposició oferirà l’oportunitat d’explorar i apreciar en profunditat les múltiples facetes del dissenyador, artesà, empresari, poeta, assagista i agitador social William Morris (1834-1896), així com de les principals figures del moviment Arts and Crafts. Aquesta nova generació d’arquitectes, dissenyadors, artistes i artesans compartien la preocupació pels nocius efectes de la industrialització, tant en les condicions socials i laborals com en en l’artesania tradicional britànica.

William Morris (1834-1896) és una de les figures més rellevants de les arts, les lletres i la cultura britànica de finals del segle XIX. En vida, Morris va ser conegut sobretot com a escriptor, poeta, dissenyador i fundador de la companyia Morris, Marshall, Faulkner & Co -a partir de 1875, Morris & Co.-, dedicada a les arts decoratives i la decoració d’interiors. I també per ser el fundador i líder indiscutible del moviment que avui dia coneixem pel nom, simple i compost alhora, d’Arts and Crafts -les arts i els oficis artesanals.

El moviment Arts and Crafts va sorgir al voltant de 1880 i es va convertir en el corrent dominant a l’artesania i el disseny britànics fins aproximadament 1914, encara que la seva influència va persistir en algunes zones fins ben entrat el segle XX. L’ideari del moviment, basat en les idees de William Morris sobre el procés de treball, el disseny i la vida en general, no va trigar a traspassar les fronteres de la Gran Bretanya, estenent per la resta d’Europa, Estats Units i la resta del món . En el seu moment àlgid, entre 1890 i 1910, va ser considerat com el corrent estètica més influent i de major abast sorgida a la Gran Bretanya en l’era moderna. Una nova generació d’arquitectes, dissenyadors, artistes i artesans -entre els quals podríem destacar a Charles Robert Ashbee, Mackay Hugh Baillie Scott, Ernest Willliam Gimson, William Richard Lethaby i Charles FA Voysey- van compartir la seva fe en el treball col·laboratiu i la companyonia, a més d’una visió moral de la vida.

Després del seu pas per Madrid, l’exposició viatjarà al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona, on es podrà veure entre el 22 de febrer i el 21 de maig de 2018.

