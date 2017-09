Wilfredo Prieto examina la ment de Déu a Nogueras Blanchard

NoguerasBlanchard, carrer Doctor Fourquet 4 de Madrid, presenta del 14 de setembre al 28 d’octubre la sisena exposició personal de Wilfredo Prieto (Zaza del Mig, Cuba 1978) a la galeria, la qual s’articula al voltant d’un nou projecte titulat En la ment de Déu. Un conjunt d’obres que segueixen amb l’operació d’obrir noves i inesperades lectures que trenquen amb el normatiu i estandarditzat.

Amb un cos de treball madur, l’obra de Prieto s’ha resolt per mitjà d’un subtil llenguatge conceptual per comentar les heterogènies realitats contemporànies. Es tracta d’un acostament poètic a la realitat mitjançant apropiacionismos d’objectes i situacions comuns.

Prieto en aquest context presenta una sèrie de pells de vaca, que tenen per la seva naturalesa marques i variacions en blanc i negre inherents a la pell. D’una banda, recorden a les taques de tinta emprades en el test de Rorschach, una tècnica de psicodiagnòstic utilitzada principalment per avaluar la personalitat, i caracteritzades per la seva ambigüitat i falta d’estructuració. Tant el seu caràcter no figuratiu com la seva ubicació a la paret, al·ludeixen a la pintura abstracta obrint d’aquesta manera un diàleg amb la història de l’art, principalment al contrast entre la tradició pictòrica i l’origen i funció contemporània del ready-made.

En la ment de Déu aprofundeix en els conceptes de contrast, de diferència, de desigualtat i de les implicacions de l’atzar en la nostra experiència quotidiana. Però sobretot indaga en la ment psicològica que crea aquestes idees i que d’una manera poètica-matemàtica busca desvetllar una teoria per assolir la ment de Déu; que no es restringeix només a l’àmbit religiós sinó que al·ludeix al que transcendental, el sentit varia segons el pensament i els contextos particulars de l’individu.

A la imatge, obra de Wilfredo Prieto.

