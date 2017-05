Wenjun Fu i el seu concepte d’art oriental entorn de la fotografia digital pictòrica

L’artista Wenjun Fu i la seva mostra titulada «Introspecció de l’ànima – Expressió Artística en la Fotografia Digital Pictòrica de Wenjun Fu» que s’ha pogut veure al Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona durant el primer cap de setmana de maig, ha permès gaudir d’un sabor miscel·lani respecte a una nova forma d’expressió oriental tant tradicional com contemporània.

L’exposició comissariada per Francesco Saverio Russo ha reunit 20 obres d’un estil propi desenvolupat per Wenjun Fu que ell mateix ha etiquetat com a «fotografia digital pictòrica». «Perspectives modernes; referències intel·ligents de sinopsis temporal; curosos moviments pictòrics que conflueixen dins de les memòries col·lectives; sessions de fotos d’un alt progrés tecnològic. Les obres d’art del mestre, amb extrema atenció a tots els detalls, tenen el poder d’una llança rudimentària, transcendeix a la vegada la caducitat del temps a través dels segles i els diferents nivells de consciència. Hemisferis oposats – el món de l’Est i de l’Oest – un al costat de l’altre com dues línies paral·leles que mai es troben, però sempre en permanent connexió psíquica. Imatges que persegueixen un a l’altre i que juguen a ocultar la seva intensitat i la seva multitud de significats», són algunes de les paraules del comissari Saverio Russo respecte a l’obra de l’artista xinès.

I és que el treball de Wenjun Fu -que també inclou instal·lacions o l’escultura- en les que majoritàriament conflueixen les imatges subjectives a través de la pintura junt amb l’enquadrada i suposada objectivitat de la fotografia, invita a l’observador a transcendir la visió mental i activar la percepció inclús extrasensorial que li permet percebre si no a vegades la totalitat, part d’allò implícit i explícit a la seva obra.

En l’art conceptual de l’artista trobem el seu pensament i les seves reflexiones sobre qüestions referents a la relació i influència d’Orient i Occident a la història, la cultura i la humanitat. En ell també està present la connexió entre les diferents cultures a l’era de la globalització, l’herència de la cultura tradicional xinesa a una societat en permanent i frenètica evolució, així com la industrialització i urbanització imperant a les ciutats xineses.

Internacionalment reconegut i guardonat en nombroses ocasions per prestigioses institucions pel seu concepte únic de fotografia, l’exposició individual de Wenjun Fu ha despertat l’apetència a noves formes d’expressió artístiques tant elaborades en la seva forma com enriquides en el seu fons. El MEAM i els seus visitants han sigut per uns dies testimoni de la generositat de l’artista i el seu fons ha guanyat després de l’exhibició dues obres d’un valor artístic remarcable.

Més informació sobre l’artista i la seva obra: www.en.fuwenjun.com

A les imatges, a dalt, detall de No Realms. A sota, Wenjun Fu i José Manuel Infiesta, director del MEAM.





