“We can dream…” inaugura el cicle anual d’exposicions de La Plataforma

La Plataforma, galeria d’art i estudi de producció, inaugura el cicle anual d’exposicions amb la mostra We can dream…, d’Ainize Txopitea, una invitació a somiar, just en aquests moments de gran convulsió mundial. Els personatges que apareixen a les obres de Txopitea narren relats a manera de crítica social, política i cultural, ja sigui des de l’humor, la reivindicació o l’activisme. Mitjançant el collage, l’artista fa servir imatges, fotografies i textos d’orígens diferents per donar-los un sentit cohesionat en un context nou i propi. Hi ha imatges de celebració, joia i alegria, i hi ha imatges més reflexives, absents i d’anhel. Amb aquest treball, Ainize Txopitea crea una oda a la llibertat, a la denúncia, a la reacció, al refugi i a la utopia.

L’exposició planteja a l’espectador diverses possibilitats de com podria ser el món, o com pot somiar que sigui. L’artista crea imatges oníriques de futurs possibles o denuncia situacions existents, creant així un vincle entre el passat, el present i el futur utòpic / distòpic. El sexisme, la confiança, els diners, les relacions, la religió, la vigilància constant o les aspiracions personals són temes recurrents en l’imaginari d’aquesta basca multidisciplinària.

La inauguració és dijous 9 de març a 2/4 de 8 del vespre. Podeu visitar We can dream… a La Plataforma (c/ Pujades, 99 baixos Barcelona) fins al 12 d’abril de 2017.

